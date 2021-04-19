











Грек выиграл Rolex Monte-Carlo Masters, одержав победу над россиянином Андреем Рублевым со счетом 6-3, 6-3 в прекрасно контролируемом финале.

Он опустился на колени и поднял руки к небу. В воскресенье Стефанос Циципас (ATP № 5) добавил свое имя в список победителей Rolex Monte-Carlo Masters, сменив Фабио Фоньини, который выиграл турнир в 2019 году. 22-летний грек завоевал самый значимый титул в карьере: Стефанос Циципас впервые получил титул на турнире серии «Мастерс».

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Столкнувшись в финале с Андреем Рублевым (ATP № 8), Стефанос Циципас показал отличную игру на глиняном корте Монако. Выиграв в двух сетах (6-3, 6-3), Циципас добавил в копилку достижений победу на «Мастерс» после двух проигрышей в финалах в 2018 году против Рафаэля Надаля и в 2019 году против Новака Джоковича.

«Лучшая неделя в моей жизни»

Россиянин, обыгравший Надаля в четвертьфинале, выглядел уставшим после своих предыдущих матчей и двух матчей в тройке с Надалем и Роберто Баутистой Агутом в 16-ом раунде. «Я чувствовал себя уставшим после всех матчей, которые играл. Но сегодня Стефанос был просто лучше меня», – сказал россиянин. «У меня смешанные чувства. Конечно, я доволен своей неделей и своим выступлением, но мне также грустно, что я не смог показать свое истинное лицо и боевой дух в финале».

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Стефанос Циципас, который круглый год тренируется в Академии Муратоглу в Софии Антиполис, после победы не скрывал радости. «Это была лучшая неделя в моей жизни», — с гордостью сказал он. Теперь победитель Rolex Monte-Carlo Masters нацелен на Открытый чемпионат Франции, где мечтает свергнуть Рафаэля Надаля. В любом случае, его сезон начался блестяще.