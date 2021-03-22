











За несколько недель до начала Monte-Carlo Rolex Masters, который пройдет 10-18 апреля в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса, ATP обнародовала список игроков, которые примут участие в 114-ом турнире.

Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Гаэль Монфис, Григор Димитров, Стэн Вавринка, Фабио Фоньини, Бенуа Пер… Мировые звезды тенниса будут находиться в Монако с 10 по 18 апреля и примут участие в 114-ом Rolex Monte Carlo Masters.

Не хватает только Роджера Федерера

В турнире будут участвовать девять из десяти лучших игроков мира. В звездном списке не хватает только швейцарца Роджера Федерера (6-ое место ATP). С восемнадцатью из двадцати лучших игроков мира турнирная таблица будет больше, чем когда-либо. Люка Катарина (417-ый в ATP), член Федерации тенниса Монако, должен будет получить спецприглашение на участие в турнире.

Зрители смогут следить за матчами по телевидению

Второй год подряд болельщики не смогут вживую наблюдать за матчами. Фанаты тенниса смогут следить за матчами в прямом эфире по телевизионным каналам, транслирующим турнир: Eurosport и C8 во Франции, а также Sky Italia, Eurosport Russia, Sky Deutschland, Tennis Channel US и CCTV в Китае.

>> Больше по теме: ВИДЕО. Люка Катарина: восходящая звезда тенниса Монако

Monte-Carlo Rolex Masters-2021 стартует 9 апреля (жеребьевка в 18.30) в присутствии победителя 2019 года, итальянца Фабио Фоньини.

После отмены в 2020 году из-за пандемии коронавируса мы рады, что в 2021 году в турнире ATP снова примут участие лучшие игроки. Прежде всего, хочу поблагодарить игроков, которые выступят на кортах загородного клуба «Монте-Карло». Конечно, все мы с теплотой вспоминаем о баронессе Элизабет-Энн де Масси, которая скончалась в 2020 году. Она была символической фигурой для тенниса Монако и возглавляла не только загородный клуб «Монте-Карло», но и Федерацию тенниса Монако, а также была президентом оргкомитета Rolex Monte-Carlo Masters. Желько Франулович, директор Rolex Monte-Carlo Masters

>>Читайте также: Скончалась Баронесса Масси, двоюродная сестра Князя Альбера II