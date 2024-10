Date, biglietti… tutto quello che c’è da sapere sul Rolex Monte-Carlo Masters 2025

I biglietti per la nuova edizione del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 sono ora disponibili. Vi conviene affrettarvi!

Dal 5 al 13 aprile 2025, in occasione del Rolex Monte-Carlo Masters, i campi del Monte-Carlo Country Club ospiteranno i migliori tennisti del mondo. La buona notizia è che presto saranno disponibili i biglietti per assistere al torneo, che rientra nella categoria più importante dell’ATP, l’ATP World Master 1000.

Per vostra informazione, le vendite “Privilège Fidélité” sono già aperte. Da martedì 1 ottobre, i clienti prenotanti che hanno partecipato all’edizione 2024 hanno ricevuto un’e-mail con il loro accesso individuale.

I biglietti saranno disponibili per tutti dalle ore 9:00 di martedì 15 ottobre e potranno essere acquistati sul sito web del torneo.

1.850€ per un’esperienza al top

Per quanto riguarda i prezzi, per assistere alle qualifiche del primo giorno sul Court Rainier III vanno dai 40 ai 75€ a seconda del posto. Il prezzo aumenta di giorno in giorno, fino a raggiungere i 230€ nella categoria prestige per le semifinali.

Sono inoltre disponibili pass per le due giornate di qualifiche a un prezzo che va tra 70 e 130€ , per le semifinali e le finali tra 175 e 415€ e per i quarti di finale, le semifinali e le finali tra 260 e 1.155€. Infine, un pass che copre tutti i nove giorni di gara è in vendita alla modica cifra di 1.850€ in Super Cat.

Segnaliamo che, se acquistati direttamente sul posto, i biglietti aumentano di qualche euro. Inoltre, i pass possono essere prenotati solo in anticipo!