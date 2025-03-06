Набор 250 временных работников на Rolex Monte-Carlo Masters

Кандидаты, заинтересованные в этой работе, могут ознакомиться с предложением и подать заявку до 12 марта © adeccogroup

Чтобы обеспечить успех престижного турнира ATP 1000 на грунте, который будет проходить с 5 по 13 апреля 2025 г., требуется 250 специалистов в сфере ведения мероприятий, логистики, приема гостей, торговли и общественного питания.

Эта операция традиционно повторяется каждый год: более 800 профессионалов мобилизуются, чтобы гарантировать успех первого турнира сезона.

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В числе предлагаемых вакансий – контролеры, отвечающие за проверку билетов, билетеры, организующие заполнение трибун, кассиры, администраторы, встречающие публику, а также многопрофильные сотрудники и менеджеры залов для обслуживания в партнерских ресторанах и на стендах.

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Набором персонала занимается группа Adecco, официальный партнер турнира в последние 22 года, в сотрудничестве с примерно двадцатью агентствами Лазурного берега и её дочерней компанией в Монако.

«После более чем 20 лет партнерства мы по-прежнему очень гордимся тем, что можем внести свой вклад в успех Rolex Monte-Carlo Masters. В этом году мы снова мобилизуем наш опыт для привлечения и управления контрактами многочисленных работников, участвующих в успехе этого знаменательного события в международном теннисе», подчеркнул Седрик Броссетт, коммерческий директор Adecco.

Кандидаты могут подать заявку онлайн до 12 марта по предоставленной ссылке.

Даты, продажа билетов – всё, что нужно знать о Rolex Monte-Carlo Masters 2025