Набор 250 временных работников на Rolex Monte-Carlo Masters
Чтобы обеспечить успех престижного турнира ATP 1000 на грунте, который будет проходить с 5 по 13 апреля 2025 г., требуется 250 специалистов в сфере ведения мероприятий, логистики, приема гостей, торговли и общественного питания.
Эта операция традиционно повторяется каждый год: более 800 профессионалов мобилизуются, чтобы гарантировать успех первого турнира сезона.
В числе предлагаемых вакансий – контролеры, отвечающие за проверку билетов, билетеры, организующие заполнение трибун, кассиры, администраторы, встречающие публику, а также многопрофильные сотрудники и менеджеры залов для обслуживания в партнерских ресторанах и на стендах.
Набором персонала занимается группа Adecco, официальный партнер турнира в последние 22 года, в сотрудничестве с примерно двадцатью агентствами Лазурного берега и её дочерней компанией в Монако.
«После более чем 20 лет партнерства мы по-прежнему очень гордимся тем, что можем внести свой вклад в успех Rolex Monte-Carlo Masters. В этом году мы снова мобилизуем наш опыт для привлечения и управления контрактами многочисленных работников, участвующих в успехе этого знаменательного события в международном теннисе», подчеркнул Седрик Броссетт, коммерческий директор Adecco.
Кандидаты могут подать заявку онлайн до 12 марта по предоставленной ссылке.