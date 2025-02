Rolex Monte-Carlo Masters : Dates, nouveautés, format… Tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2025

Plus ancien tournoi sur terre battue et étape incontournable du circuit ATP, le Rolex Monte-Carlo Masters s’apprête à entamer sa 28e édition, marquée par de nombreuses nouveautés et un engouement toujours aussi grand. Lors de la présentation de l’événement ce jeudi 6 février, les organisateurs ont partagé les temps forts de cette édition 2025 qui s’annonce une fois de plus exceptionnelle.

La précédente édition a été un véritable succès avec un nombre impressionnant de spectateurs : 148 313 personnes se sont rendues au Monte-Carlo Country Club. David Massey, Directeur du Rolex Monte-Carlo Masters, a souligné que cet afflux massif a permis de se rapprocher de la capacité maximale du site. « Nous étions ravis d’avoir établi un nouveau record en 2024. Pour 2025, nous avons atteint notre capacité maximale sur tous les jours. À ce jour, peut-être, on peut dire que nous avons 10 000 places de plus que l’année dernière », a-t-il déclaré.

Une fois de plus, la vente des billets a attiré de très nombreux spectateurs : « Jamais plus vite que cette année. Nous avons constaté une vitesse de vente jamais vue auparavant. Il reste encore quelques places pour le premier samedi. Rappel pour tous nos fans, nous avons toujours des billets disponibles le jour-même. C’est important pour nous qu’il reste des places aux guichets », a ajouté le Directeur.

Un casting prochainement dévoilé

La présence des meilleurs joueurs mondiaux est toujours un sujet de conversation brûlant. Bien qu’il soit encore trop tôt pour dévoiler la liste complète, le tournoi a d’ores et déjà amorcé les inscriptions via la plateforme officielle de l’ATP Tour et les organisateurs attendent des confirmations dans les jours à venir.

La liste finale sera annoncée le 11 mars à Paris, mais on peut déjà parier que les stars du circuit feront une nouvelle fois honneur à la Principauté.

Des innovations technologiques pour 2025

Cette 28e édition marquera un tournant dans l’histoire du Rolex Monte-Carlo Masters, avec plusieurs innovations. Une des plus marquantes est la technologie d’arbitrage « Hawk-Eye Innovations » qui remplacera les juges de ligne. Un système automatique initié durant la pandémie du Covid-19 par l’ATP Tour.

Cette technologie sera couplée à une autre nouveauté : l’assistance vidéo à l’arbitrage, permettant aux arbitres de revoir les points litigieux avec une précision incroyable, grâce à l’intelligence artificielle. « Il y a plein de petites choses que les joueurs peuvent contester. L’objectif est de fournir le meilleur arbitrage possible », a expliqué David Massey.

Le Monte-Carlo Beach Club privatisé

À noter également l’introduction de nouvelles infrastructures. Le Monte-Carlo Beach Club de la SBM sera entièrement privatisé pour l’occasion, offrant ainsi un espace agrandi de 35% pour le tournoi. Ce projet, réfléchi sur plusieurs années, vise à offrir les meilleures conditions aux joueurs avec un confort optimal : kids club, lounge, piscine et restaurant seront mis à leur disposition et à celle de leur famille.

Les deux sites, le Beach Club et le Country Club, seront désormais connectés, facilitant l’accès pour les participants et les spectateurs. Un véritable défi logistique et organisationnel, mais aussi une avancée importante pour l’événement.

Une dotation à plus de 6 millions

Une autre nouveauté majeure réside dans la dotation du tournoi. Pour la première fois, celle-ci dépasse les 6 millions d’euros. « Chaque année, la dotation augmente de 2,5%, nous arrivons donc à ce montant-là en 2025 », a précisé David Massey. Cette hausse vise à encore mieux récompenser les joueurs, mais également à maintenir l’attractivité du tournoi.

Un format de 9 jours, pas de prolongation à 12 jours

Malgré les nombreuses évolutions, le format du tournoi reste lui inchangé. Les spectateurs devront se préparer à une compétition intense sur neuf jours, du 5 au 13 avril. De même pour l’édition 2026, qui elle se déroulera du 5 au 12 avril. « C’est un format qui nous convient. Il y a un tableau très serré, ce qui veut dire qu’une fois que les joueurs arrivent au troisième tour, ils jouent chaque jour, mais cela donne aussi l’impression d’une compétition intense », explique M. Massey.

Une arrivée facilitée pour les spectateurs

L’arrivée des spectateurs au Monte-Carlo Country Club est une expérience soigneusement pensée pour offrir confort et praticité. Afin de faciliter l’accès au tournoi, plusieurs solutions de transport seront proposées. « Nous avons trois modes de transport principaux. Il y a les trains, que nous considérons comme la meilleure façon d’arriver, avec un arrêt dédié au tournoi, les bus et les navettes privées », explique le Directeur.

Des trains supplémentaires seront ajoutés par la SNCF pour l’occasion. Des bus (lignes 100 et 110) permettront également d’acheminer les spectateurs directement sur le site. Pour ceux qui préfèrent arriver en voiture, des places de parking seront disponibles autour du site, bien que limitées et nécessitant un forfait.

Hommage à Nadal : une célébration attendue

Avec la retraite de Rafael Nadal, légende incontestable du tournoi, une question se pose : sera-t-il honoré pendant l’édition 2025 ? « Oui, nous l’espérons, car c’est un joueur qui a beaucoup compté pour le tournoi. Il a remporté le tournoi 11 fois, et encore, 12 si on compte le double. C’est un joueur qui mérite un moment de célébration ici », a confié David Massey.

Bien que rien ne soit confirmé pour cette année, les organisateurs souhaitent vivement rendre hommage à celui qui a marqué l’histoire du Rolex Monte-Carlo Masters.

