Oumar Konaté : le jeune prodige ivoirien rejoint le Groupe Elite de l’AS Monaco

Oumar Konaté rejoint le Groupe Elite © AS Monaco

L’attaquant de 18 ans, révélation du Tournoi Maurice-Revello 2024, apporte son potentiel prometteur au centre de formation monégasque.

L’AS Monaco continue de puiser dans les talents africains émergents avec l’arrivée d’Oumar Konaté, jeune attaquant ivoirien qui vient enrichir les rangs du Groupe Elite dirigé par Djimi Traoré. Ce transfert illustre la stratégie de recrutement du club princier, toujours à l’affût des pépites du football mondial.

Un parcours déjà remarqué en Côte d’Ivoire

Formé au Sol FC d’Abobo dans la métropole abidjanaise, Konaté a déjà goûté aux joies du football professionnel malgré son jeune âge. Ses performances en première division ivoirienne, couronnées par un but marquant, ont attiré l’attention des recruteurs européens. Sa polyvalence offensive, capable d’évoluer sur les ailes comme en pointe, constitue un atout précieux pour son développement futur.

© AS Monaco

Une confirmation lors du Tournoi Maurice-Revello

Le tournoi estival français a servi de vitrine internationale pour le talent du jeune Ivoirien. Ses prestations remarquées, notamment sa passe décisive contre l’équipe de France et son but face au Mexique, ont contribué au parcours exceptionnel de la sélection ivoirienne U20 jusqu’en finale. Cette expérience européenne a confirmé son potentiel et sa capacité d’adaptation.

Intégration au projet monégasque

Le joueur n’arrive pas en terre inconnue à Monaco. Son essai concluant en février dernier, soldé par un but lors de la victoire contre Bordeaux (2-0), avait déjà convaincu le staff technique. Cette familiarité avec l’environnement monégasque devrait faciliter son intégration au sein d’une structure reconnue pour sa formation de jeunes talents internationaux.

Parallèlement, trois autres recrues rejoignent également l’académie monégasque : Jassim Djelloul, , milieu offensif en provenance de l’AS Saint-Priest, Axel Decrenisse, gardien de but arrivé du Servette FC (Suisse) et David Dunne, milieu offensif en provenance de Cork City (Irlande).