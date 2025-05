Le Groupe Elite de l’AS Monaco est en finale du Challenge Espoirs

Les jeunes Monégasques ont dominé Montpellier (3-1) en demi-finale du Challenge Espoirs et se qualifient pour la première finale de l’histoire de cette compétition. Retour sur leur dernier succès.

Après leur victoire convaincante dans le derby face à Nice en amical (3-1), les jeunes talents du Groupe Elite de l’AS Monaco ont enchaîné avec un succès sur le même score face à la réserve de Montpellier. Dans un match maîtrisé de bout en bout au Stade Louis-II, les hommes de Djimi Traoré ont fait preuve d’une efficacité remarquable.

Dès les premières minutes de jeu, les Rouge et Blanc ont imposé leur rythme. Alignés en 3-4-2-1, avec notamment Kassoum Ouattara et George Ilenikhena, les Monégasques se sont rapidement montrés dangereux par l’intermédiaire de Saïmon Bouabré (7e) puis Lucas Michal (8e). Ce dernier a finalement ouvert le score à la 17e minute, bien lancé dans l’axe pour tromper le gardien montpelliérain.

© AS Monaco

Ilenikhena en grande forme

L’attaquant George Ilenikhena s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé décisif. Après avoir porté le score à 2-0 à la 35e minute d’une lourde frappe, il a scellé la victoire des siens en seconde période (68e), signant ainsi sa quatrième réalisation en deux matches.

« C’était important de prendre cette compétition au sérieux. Aujourd’hui on est en finale, on est très contents et on espère remporter le titre. J’essaye d’aider l’équipe autant que je le peux en étant le plus décisif possible pour gagner les matchs. Je suis satisfait de ma prestation et il va falloir continuer pour aller gagner cette finale ! », a déclaré Ilenikhena à l’issue du match. © AS Monaco

Malgré la réduction du score par Thiland juste avant la pause (40e) et un début de seconde période plus entreprenant des joueurs de Frédéric Garny, les coéquipiers du capitaine Bradel Kiwa n’ont jamais vraiment tremblé, gérant avec sérénité la fin de rencontre.

« On avait à coeur de gagner ce match et on est parvenus à développer notre style de jeu en imposant un fort pressing dès l’entame du match. La présence de certains joueurs de l’équipe première nous a aidé mais c’est la victoire d’un groupe qui vit bien depuis le début de cette nouvelle compétition. L’objectif est d’aller jusqu’au bout, le job n’est pas fini et on va tout donner contre Rennes », a analysé l’entraîneur.

Cap sur une finale historique

Vainqueurs de la poule B lors de la phase de groupes du Challenge Espoirs lancé en septembre dernier par la FFF, les Monégasques disputeront la première finale de l’histoire de cette compétition. Ils affronteront le Stade Rennais, qui s’est qualifié aux tirs au but face à Toulouse (1-1, 4-3 t.a.b.), le 21 mai prochain à Ploufragan.

© AS Monaco

Groupe Elite de l’AS Monaco : une pré-saison déjà prometteuse pour se former au plus haut niveau