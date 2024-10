L’édition 2024 du Monaco Yacht Show a attiré près de 30 000 visiteurs

Voici tout ce qu’il faut retenir de la 33e édition du Monaco Yacht Show.

Cette année, 29 197 visiteurs (armateurs, futurs armateurs, clients charter et professionnels du yachting) sont venus sur le Port Hercule pour jeter un œil aux 120 superyachts exposés. Parmi eux, plus de la moitié avait moins de deux ans : 46 étaient présentés en avant-première mondiale et 15 unités avaient été lancées en 2023.

Des espaces d’exposition uniques et immersifs

Pour rendre l’expérience encore spéciale plus pour les visiteurs, tout l’espace avait été bien pensé et réfléchi. Ainsi, la tente du Parvis Piscine et l’Upper Deck Lounge étaient dédiés à la décoration et à l’aménagement intérieur sur mesure de luxe, tandis que le quai Albert 1er et la Darse Sud regroupés les équipements technologiques et les solutions durables au sein du Sustainability Hub.

La Dockside Area, où se trouvaient les quais d’exposition des superyachts et le Yacht Design & Innovation Hub, était réservée aux clients privés le premier jour afin de faciliter la visite et de leur offrir un contact privilégié avec les professionnels.

Le coin dédié aux loisirs, aux nouvelles destinations et à l’art de vivre du yachting, quant à lui, faisait la part belle à une sélection de véhicules de luxe et 61 annexes au quai Antoine 1er et au quai Jarlan.

La durabilité au cœur du salon

Les 554 sociétés présentes au salon ont bénéficié d’une vitrine exceptionnelle pour réaffirmer leur engagement à concilier l’art de vivre de la grande plaisance avec des exigences de responsabilité environnementale de plus en plus normées.

Lors des 22 conférences, coorganisées avec Superyacht Times et les exposants du Yacht Design & Innovation Hub ainsi que du Sustainability Hub, les sujets de transition vers des systèmes de propulsion alternatifs, d’utilisation de matériaux écologiques, d’intégration de l’intelligence artificielle à bord, ou encore de création de yachts avec une identité de marque unique ont été abordés.

Dans une initiative de rendre le salon encore plus responsable, des efforts ont été fournis sur l’optimisation des ressources énergétiques, la gestion responsable des déchets ou encore la réduction des émissions liées au transport. Prochain rendez-vous du 24 au 27 septembre pour le 34e Monaco Yacht Show.