30.000 visitatori al Monaco Yacht Show 2024

Facciamo un resoconto del 33° Monaco Yacht Show.

Quest’anno, 29.197 visitatori (armatori, futuri armatori, clienti di charter e professionisti dello yachting) sono arrivati a Port Hercule per dare un’occhiata ai 120 superyacht esposti. Di questi, più della metà aveva meno di due anni: 46 sono stati presentati in anteprima mondiale e 15 sono stati lanciati nel 2023.

Spazi espositivi unici e coinvolgenti

Per rendere l’esperienza ancora più speciale per i visitatori, gli spazi del salone sono stati ben studiati. Il tendone Parvis Piscine e l’Upper Deck Lounge erano dedicati al design e alla decorazione di interni di lusso su misura, mentre il Quai Albert 1er e la Darse Sud riunivano attrezzature tecnologiche e soluzioni sostenibili nel Sustainability Hub.

Il primo giorno del salone, la Dockside Area, dove si trovavano le banchine espositive dei superyacht e lo Yacht Design & Innovation Hub, è stata riservata ai clienti privati per rendergli la visita più agevole e offrirgli un contatto prioritario con i professionisti del settore.

L’angolo dedicato al tempo libero, alle nuove destinazioni e al lifestyle dello yachting presentava una selezione di veicoli di lusso e 61 accessori su Quai Antoine 1er e Quai Jarlan.

La sostenibilità protagonista del salone

Le 554 aziende presenti al salone hanno beneficiato di una vetrina eccezionale per riaffermare il loro impegno nel conciliare “l’art de vivre” dei superyacht con i requisiti sempre più rigorosi di sostenibilità ambientale.

Le 22 conferenze, organizzate in collaborazione con Superyacht Times e con gli espositori dello Yacht Design & Innovation Hub e del Sustainability Hub, hanno trattato temi come il passaggio a sistemi di propulsione alternativi, l’uso di materiali ecologici, l’integrazione dell’intelligenza artificiale a bordo e la creazione di yacht con una brand identity unica.

Per rendere il salone ancora più sostenibile, si è cercato di ottimizzare le risorse energetiche, gestire i rifiuti in modo responsabile e ridurre le emissioni dei trasporti. Il prossimo appuntamento è dal 24 al 27 settembre prossimo per il 34° Monaco Yacht Show.