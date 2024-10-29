Яхт-шоу Монако—2024 привлекло почти 30 000 посетителей

Мы собрали для вас основные факты о 33-ем салоне яхтинга в Монако.

В этом году выставку посетили 29 197 человек — владельцы и потенциальные владельцы яхт, клиенты чартерных компаний и профессионалы яхтенного бизнеса. Все они собрались в порту Эркюль, чтобы увидеть 120 суперъяхт, выставленных на шоу. Особое внимание вызвал тот факт, что более половины представленных яхт были построены менее двух лет назад. Среди них 46 яхт были представлены как мировые премьеры, а 15 — совсем недавно спущены на воду, в 2023 году.

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Неповторимая атмосфера и иммерсивные выставочные зоны

Организаторы продумали каждую деталь, чтобы сделать визит на шоу по-настоящему уникальным. Пространства Parvis Piscine и Upper Deck Lounge были посвящены дизайну класса люкс и интерьерным решениям на заказ, в то время как Quai Albert 1er и Darse Sud сосредоточили новейшие технологические разработки и экологические инновации в Sustainability Hub.

Зона Dockside Area, где были расположены суперъяхты и павильон Yacht Design & Innovation Hub, в первый день работы выставки была открыта только для частных клиентов, что позволило им насладиться спокойной атмосферой и эксклюзивным доступом к ведущим профессионалам отрасли.

Quai Antoine 1er и Quai Jarlan стали зоной отдыха и представили концепцию современной яхтенной жизни, где посетители могли увидеть коллекцию роскошных автомобилей и 61 вспомогательное судно, подчеркивающее стиль жизни на воде.

Главный фокус выставки — устойчивое развитие

В этом году 554 компании, участвующие в выставке, сделали ставку на экологичность и устойчивое развитие, демонстрируя, что мир яхтинга может соответствовать высоким экологическим стандартам и быть ответственным перед природой.

На 22 конференциях, организованных вместе с Superyacht Times и участниками Yacht Design & Innovation Hub и Sustainability Hub, обсуждали важные темы: переход на альтернативные источники энергии, использование экологичных материалов, применение искусственного интеллекта на борту и создание уникальных дизайнерских решений для яхт.

Чтобы сделать мероприятие более экологичным, организаторы оптимизировали использование ресурсов, внедрили меры по переработке отходов и снизили выбросы от транспорта. Следующее, 34-е Яхт-шоу в Монако, пройдет с 24 по 27 сентября 2025 года, продолжая традиции совершенства и новаторства в мире яхтинга.