Il Museo Oceanografico di Monaco assume: 17 posti disponibili per la stagione 2026

L’11 febbraio, l’Istituto oceanografico organizza una giornata di assunzioni per rafforzare i propri team in vista dell’afflusso estivo di visitatori.

Il Museo Oceanografico di Monaco, che ogni anno accoglie circa 650.000 visitatori, curiosi in particolare di scoprire la mostra immersiva “Mediterraneo 2050”, è alla ricerca di rinforzi per l’alta stagione. L’istituzione offre un totale di 17 posti di lavoro con contratti stagionali e a tempo determinato nei settori di accoglienza, cassa, negozio, insegnamento e animazione.

L’Istituto oceanografico offre quattro contratti part-time come accompagnatori scientifici, principalmente nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche. Sono disponibili anche tredici contratti stagionali a tempo pieno: commessi-cassieri in negozio, addetti alla cassa e addetti all’accoglienza polivalenti, per periodi che vanno da aprile a settembre a seconda della posizione. I candidati devono essere maggiorenni alla data di inizio del contratto.

© Frédéric Pacorel

Due appuntamenti per scoprire le opportunità

I candidati interessati dovranno registrarsi preventivamente sul sito www.oceano.org/rejoigneznous tra il 26 gennaio e l’8 febbraio. Mercoledì 11 febbraio, dalle 10:00 alle 16:00, inizieranno i colloqui individuali con i responsabili dei diversi settori, direttamente nella sala conferenze del museo.

La campagna rientra in un’iniziativa più ampia, poiché l’istituto sarà presente con uno stand anche alla fiera del lavoro Forum de l’Emploi del Grimaldi Forum il 6 febbraio, un’occasione per incontrare i team prima della giornata dedicata alle assunzioni.