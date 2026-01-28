Scoprire Monaco
Monaco Tribune Directory - CulturaCultura
Monaco Tribune Directory - EventiEventi
Monaco Tribune Directory - Informazioni utiliInformazioni utili
Monaco Tribune Directory - Monaco nel mondoMonaco nel mondo
Monaco Tribune Directory - PersonaggiPersonaggi
Monaco Tribune Directory - Ristoranti e localiRistoranti e locali
Monaco Tribune Directory - SportSport
Monaco Tribune Directory - TurismoTurismo
Video Podcast
Logo di Monaco Tribune / Collegamento alla home page
Evento

Il Museo Oceanografico di Monaco assume: 17 posti disponibili per la stagione 2026

Autore: Monaco Tribune
Pubblicato il 28 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Le Musée océanographique recrute ses saisonniers © S. Peroumal
Il Museo Oceanografico assume lavoratori stagionali © S. Peroumal
Autore: Monaco Tribune
- 28 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

L’11 febbraio, l’Istituto oceanografico organizza una giornata di assunzioni per rafforzare i propri team in vista dell’afflusso estivo di visitatori.

Il Museo Oceanografico di Monaco, che ogni anno accoglie circa 650.000 visitatori, curiosi in particolare di scoprire la mostra immersiva “Mediterraneo 2050”, è alla ricerca di rinforzi per l’alta stagione. L’istituzione offre un totale di 17 posti di lavoro con contratti stagionali e a tempo determinato nei settori di accoglienza, cassa, negozio, insegnamento e animazione.

L’Istituto oceanografico offre quattro contratti part-time come accompagnatori scientifici, principalmente nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche. Sono disponibili anche tredici contratti stagionali a tempo pieno: commessi-cassieri in negozio, addetti alla cassa e addetti all’accoglienza polivalenti, per periodi che vanno da aprile a settembre a seconda della posizione. I candidati devono essere maggiorenni alla data di inizio del contratto.

© Frédéric Pacorel
© Frédéric Pacorel

Due appuntamenti per scoprire le opportunità

I candidati interessati dovranno registrarsi preventivamente sul sito www.oceano.org/rejoigneznous tra il 26 gennaio e l’8 febbraio. Mercoledì 11 febbraio, dalle 10:00 alle 16:00, inizieranno i colloqui individuali con i responsabili dei diversi settori, direttamente nella sala conferenze del museo.

Pubblicità »

La campagna rientra in un’iniziativa più ampia, poiché l’istituto sarà presente con uno stand anche alla fiera del lavoro Forum de l’Emploi del Grimaldi Forum il 6 febbraio, un’occasione per incontrare i team prima della giornata dedicata alle assunzioni.