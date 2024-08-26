Экстремальные виды спорта в Монако и его окрестностях

Любители острых ощущений, параплан просто создан для вас! (Фото © Imagin'Air)

В Княжестве и его окрестностях много интересных мест для любителей острых ощущений. У нас есть несколько хороших адресов.

Параплан в Рокбрюн-Кап-Мартен

Хотите полетать как птица над Княжеством и Лазурным берегом? Тогда – вперёд! Imagin’Air ждёт вас.

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С 2004 года эта организация принимает любителей и просто любопытных на берегу Средиземного моря: зимой – в Рокбрюн-Кап-Мартен и рядом с Меркантур, а летом – в Колмиан.

Облететь гавань Монако на параплане – это незабываемые ощущения (Фото © Imagin’Air)

Это также возможность познакомиться с двухместным парапланом в компании с опытными инструкторами. Но прежде всего – вспорхнуть над захватывающими дух пейзажами.

С 1 октября по 30 апреля пляж Golf Bleu обеспечит вам незабываемую посадку. А на взлёте вам откроется роскошная панорама Лазурного берега от Монако до Вентимильи.

Кроме того, круглый год открыта школа параплана. Она позволит вам познакомиться с редкими местами в Тенд, Соспель и Орон в свободном полёте.

Дополнительная информация

Среди предложений – от простого воздушного крещения на двухместном параплане (100 евро за 15 минут) до автономного курса повышения квалификации, если у вас синий уровень лётного свидетельства (от 190 евро в день на человека).

Дополнительную информацию можно получить на сайте imagin-air.com или по телефону 06 60 72 60 43.

Дайвинг в Ларвотто

Что может быть лучше небольшой экспедиции на дно морское в самом центре Княжества?

На пляже Ларвотто Монакская морская академия позволяет пройти обучение и специализироваться на фридайвинге, дайвинге со скафандром, спасении на воде и оказании первой помощи, начиная с 8 лет.

Пройдите незабываемое крещение в дайвинге в гавани Ларвотто (Фото © Монакская морская академия)

Руководит проектом Пьер Фролла, инструктор по фридайвингу и дайвингу со скафандром, а также по оказанию первой помощи, координатор подводных мероприятий в Монако и четырежды чемпион мира по фридайвингу.

В июле и августе также проводятся курсы для детей. Дети могут ближе познакомиться с морским дном под руководством местной знаменитости.

Дополнительная информация

Académie Monégasque de la mer, plage du Larvotto, 98000 Монако

Абонемент для начинающих фридайверов стоит 130 евро. Курсы для детей – 600 евро в неделю. За 150 евро можно купить годичный абонемент на фридайвинг.

Дополнительную информацию можно получить на сайте academiemonegasquedelamer.com или по телефону 06 78 63 50 52.

Велосипед «внедорожник» в Пей

Надо отвлечься? Так зачем ждать? Отправляйтесь бороздить извилистые тропы монакского побережья!

Всего в 30 минутах от Княжества компания Peille Adventure предлагает широкий выбор электровелосипедов.

Лазурный берег – рай велосипедов «внедорожников» (Фото © Unsplash)

Рассчитывайте свои силы по собственному усмотрению и покоряйте самые крутые вершины!

Перевал Бро, пик Кабанель, перевал Мадон… Пей и его окрестности открывают широкие просторы для любых прогулок.

Дополнительная информация

Peille Adventure, 44 Rue de l’Orme, 06440 Peille

Электровелосипед можно арендовать на день или на полдня (на выбор, с 09:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00). Тарифы – от 35 евро за полдня и 50 евро за день.

Дополнительную информацию можно получить на сайте peilleadventure.fr или по телефону 06 78 03 22 15.

Скалодром в центре Сент-Антуан

Монакский альпинистский клуб приглашает скалолазов усовершенствовать свой уровень в зале и на природе в течение всего года.

В зале скалодрома центра Сент-Антуан проходят курсы для начинающих и тренировки для мастеров.

В центре Сент-Антуан есть несколько альпинистских маршрутов (Фото © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Зал состоит из места со скалой и места с искусственной стеной высотой около 7 метров с пятнадцатью перехватами.

С мая по август Монакский альпинистский клуб также предлагает походы на отвесные скалы в районе Ля Тюрби. Так, свои достижения на тренировках в зале можно закрепить на природе круглый год.

Дополнительная информация

Club Alpin Monégasque, 12 avenue des Castelans, 98000 Монако

Годичный абонемент действителен с 1 сентября по 31 августа. Он – бесплатный для посетителей младше 10 лет и старше 80 лет, для несовершеннолетних и студентов он стоит 25 евро, для взрослых – 50 евро, а для альпинистских школ – 200 евро.

Дополнительную информацию можно получить на сайте club-alpin.mc

Каноэ-байдарка в Коль-сюр-Лу

Природный заповедник Рив дю Лу приглашает вас в путешествие на каноэ-байдарках всей семьёй или с друзьями.

На входе в департаментский парк Рив дю Лу водная база предлагает по всей реке череду водных равнин и тихих течений, которые позволят вам насладиться красой заповедника.

Клуб олимпийской чемпионки Эмили Фер предлагает несколько программ спуска по реке Лу (Фото © SPCOC Canoë Kayak)

Вы также можете самостоятельно пройти маршрут на байдарке или на весельной доске. База предлагает групповые походы на байдарках для детей от 8 до 14 лет, специально для дней рождения.

Для самых юных байдарочников предлагаются курсы во время пасхальных и летних каникул, а также во время каникул в праздник всех святых.

Дополнительная информация

SPCOC Canoë Kayak du Loup, chemin de la Fuontsanta, 06480 La Colle-sur-Loup

Путешествие по реке Лу длится около полутора часов, в нём могут принять участие минимум два человека старше 12 лет. Оно стоит 20 евро. Не забудьте захватить плавки, купальники, закрытую обувь и полотенце! Курсы для детей стоят 165 евро за пять дней.

Дополнительную информацию можно получить на сайте canoekayakduloup.com или по телефону 06 86 00 68 05.

Автор статьи Ромен Буазобер (Romain Boisaubert)