TAXI MONACO: arriva la nuova app per prenotare un taxi in pochi clic

Martedì 8 aprile 2025, il Principato ha ufficialmente lanciato TAXI MONACO, la nuova app mobile pensata per semplificare gli spostamenti in vista dell’estate e dei grandi eventi in programma.

Questa nuova soluzione digitale punta a modernizzare il servizio taxi del Principato e a offrire agli utenti un’esperienza più semplice e immediata.

Pubblicità

Sviluppata dall’azienda monegasca Skyline, specializzata nella gestione di flotte di taxi, l’app è nata all’interno dell’incubatore d’impresa Monaco Boost. Rappresenta un tassello in più nel sistema creato attorno al marchio registrato TAXI MONACO e al suo logo, che identificano il servizio pubblico gestito dai tassisti autorizzati del Principato.

“Per un ministro delle Finanze è bello assistere alla nascita di un’app che rappresenta un vero passo avanti, e lo è ancora di più quando è stata sviluppata da una società monegasca nata nel nostro incubatore Monaco Boost,” ha dichiarato Pierre-André Chiappori, Consigliere-Ministro per le Finanze e l’Economia.

Nel frattempo è online anche il sito ufficiale www.taximonaco.mc, che offre un’interfaccia intuitiva per accedere ai vari servizi, compreso un simulatore per stimare il costo delle corse.

© DR

Semplificare la gestione delle corse

Questa nuova app rientra nel piano Extended Monaco, il programma governativo dedicato alla trasformazione digitale del Principato.

Con TAXI MONACO, potete prenotare un taxi in tempo reale, seguire il veicolo tramite geolocalizzazione, comunicare direttamente con il conducente e pagare il tragitto direttamente dall’app. È disponibile in francese, inglese e italiano su App Store e Google Play.

“Speriamo di offrire un servizio ancora migliore alla nostra clientela e di attirare nuovi utenti. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un punto di svolta per la nostra categoria,” ha dichiarato Marc Brezzo, presidente dell’Association des Exploitants des Taxis Indépendants de Monaco (A.E.T.I.M.). “Con l’app bastano pochi clic per prenotare, seguire il taxi in tempo reale, mettersi in contatto con l’autista, pagare tramite app, ricevere la ricevuta e lasciare una recensione per migliorare il servizio.” Ha aggiunto inoltre che la maggior parte dei tassisti aderirà al progetto e che due terzi di loro hanno già accettato i pagamenti digitali integrati.

Skyline ha spiegato che l’app offre numerose funzionalità, pensate per semplificare e personalizzare l’esperienza d’uso. Tra queste, una funzione di abbinamento genitore/figlio, che consente di condividere un metodo di pagamento, monitorare gli spostamenti o attivare il controllo parentale. È prevista anche una modalità business, che permette alle aziende del Principato di associare più dipendenti a un unico account aziendale, con gestione centralizzata dei pagamenti.

© Monaco Tribune

Attualmente la flotta dei taxi di Monaco conta 95 veicoli in servizio tutto l’anno. Dal 1° aprile 2025 ne sono stati aggiunti altri 28, per far fronte alla maggiore domanda prevista nei mesi a venire. “Va detto che questa applicazione è un canale in più per prenotare, ma non potrà risolvere i limiti attuali del servizio nelle ore di punta o in caso di traffico intenso. L’anno prossimo, se ci accorgeremo che la richiesta aumenta, potremo sempre valutare l’introduzione di taxi stagionali in più” ha aggiunto ancora Marc Brezzo.

Taxi a Monaco: ecco cosa c’è da migliorare secondo voi