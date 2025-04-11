TAXI MONACO: вызвать такси в Монако теперь можно всего за пару кликов

Запуск приложения официально объявили 8 апреля 2025 года — как раз к началу туристического сезона и череде крупных событий, которые этим летом пройдут в Монако.

Главная цель этого проекта — сделать пользование такси проще и удобнее для всех: и для местных жителей, и для гостей страны.

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Приложение разработала монегасская компания Skyline, управляющая автопарком такси. Работа над проектом велась в бизнес-инкубаторе Monaco Boost. Новый сервис стал логичным продолжением уже существующей системы TAXI MONACO — с зарегистрированным товарным знаком и узнаваемым логотипом, который обозначает официальную службу такси в Монако.

«Министру финансов особенно приятно видеть, как появляется действительно полезное приложение, которое двигает нас вперёд — и вдвойне приятно, что его разработала монегасская компания, выросшая прямо из Monaco Boost», — отметил советник правительства по вопросам финансов и экономики Пьер-Андре Кьяппори.

Вместе с приложением заработал и обновлённый сайт www.taximonaco.mc, где можно, например, заранее рассчитать стоимость поездки и воспользоваться другими сервисами.

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Быстро, удобно, понятно: такси в Монако переходит на цифру

Новое приложение стало частью государственной программы Extended Monaco, направленной на цифровизацию Княжества.

Теперь вызвать такси в Монако можно буквально в несколько кликов. Пользователи могут заказать машину и оплатить поездку прямо через приложение, видеть, где находится водитель, и даже связаться с ним напрямую. Приложение доступно на французском, английском и итальянском языках — в App Store и Google Play.

«Мы хотим сделать сервис удобнее для наших постоянных клиентов и в то же время заинтересовать новых. Уверены, что это приложение — важный шаг вперёд для всей профессии, — отметил президент Ассоциации независимых таксистов Монако (A.E.T.I.M.) Марк Бредзо. — Всего пара кликов — и машина едет к вам. Можно следить за движением в реальном времени, общаться с водителем, оплатить напрямую в приложении, получить электронный чек и оставить отзыв». Он также добавил, что большинство водителей перейдут на новую систему, а две трети такси уже используют встроенные методы оплаты.

В компании Skyline, разработавшей приложение TAXI MONACO, подчёркивают: цель — сделать сервис максимально простым и понятным для всех. Среди удобных опций — так называемый семейный режим: родители могут привязать к приложению банковские карты своих детей, следить за их поездками и при необходимости установить ограничения. А для корпоративных клиентов предусмотрена функция общего счёта, которая позволяет компаниям контролировать расходы сотрудников и централизованно управлять ими.

© Monaco Tribune

Сегодня автопарк такси в Монако насчитывает 95 автомобилей. С 1 апреля 2025 года к ним добавились ещё 28 машин — в ответ на заметно возросший спрос. «Важно понимать, что приложение — это ещё один удобный способ вызвать такси, но оно не решит всех проблем разом. В часы пик или при плотном движении всё равно могут возникать сложности. Если увидим, что спрос действительно стабильно высокий, в следующем году мы расширим наш сезонный флот машин», — отметил Марк Бредзо.

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