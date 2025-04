TAXI MONACO : Une nouvelle application pour prendre le taxi en quelques clics

Le mardi 8 avril 2025, la Principauté a lancé officiellement l’application mobile TAXI MONACO, dans la perspective de la saison estivale et des événements majeurs à venir.

Cette nouvelle solution numérique a pour objectif de moderniser le service de taxis local et à faciliter l’expérience des usagers.

Développée par la société monégasque Skyline, spécialisée dans la gestion de flottes de taxis, l’application a été conçue au sein de la pépinière d’entreprises Monaco Boost. Elle complète le dispositif mis en place avec la marque déposée TAXI MONACO et son logo, qui identifient le service public assuré par les Taxis de Monaco.

« Pour un ministre des Finances, c‘est agréable d’assister à la mise en place d’une application qui est un vrai progrès, c’est particulièrement agréable quand cette application est le fait d’une société monégasque qui vient de nos pépinières, directement de Monaco Boost », a souligné Pierre-André Chiappori, conseiller-ministre des Finances et de l’Économie.

En parallèle, le site internet www.taximonaco.mc, récemment mis en ligne, propose une interface permettant d’accéder aux différents services du réseau, dont un estimateur de tarifs.

© DR

Simplifier la gestion des courses

Cette nouvelle application s’inscrit dans le programme gouvernemental Extended Monaco, orienté vers la transformation numérique de la Principauté.

Elle permet la commande et la réservation de taxis en temps réel, la géolocalisation du chauffeur, la communication directe avec ce dernier, ainsi que le paiement intégré via l’application. Elle est disponible en français, anglais et italien, sur App Store et Google Play.

« Nous espérons servir au mieux notre clientèle et attirer de nouveaux utilisateurs. Nous sommes convaincus que cette initiative marque un tournant décisif dans notre profession », a déclaré Marc Brezzo, président de l’Association des Exploitants des Taxis Indépendants de Monaco (A.E.T.I.M.) « Avec l’application, on peut réserver en quelques clics, suivre le chauffeur en temps réel, communiquer avec lui, payer avec l’application, obtenir un reçu et laisser un avis pour améliorer le système ». Il précise que la majorité des taxis utiliseront l’application. Deux tiers d’entre eux ont accepté les moyens de paiement intégrés.

« L’application TAXI MONACO a pour mission d’améliorer l’interface utilisateur avec de nombreuses fonctionnalités générales et inédites », a expliqué la société Skyline. Parmi elles, un jumelage parent/enfant, permettant le partage de carte bancaire, le suivi des déplacements ou la mise en place d’un contrôle parental. Un autre jumelage permet aux entreprises monégasques de rattacher des collaborateurs à un compte professionnel commun, avec une gestion centralisée des paiements.

© Monaco Tribune

Actuellement, 95 véhicules composent la flotte annuelle des taxis de Monaco. Une extension de 28 véhicules supplémentaires a été intégrée depuis le 1er avril 2025 pour accompagner la montée en charge. « Il est important de noter que cette application est un canal de commande supplémentaire, mais elle ne pourra pas régler les limites actuelles du service lors de périodes de forte affluence ou de circulation dense. L’année prochaine, on pourra toujours faire une augmentation de taxis saisonniers, si l’on s’aperçoit qu’il y a une forte demande », a ajouté Marc Brezzo.

