Taxis à Monaco : ce qu’il faut améliorer selon vous

Après avoir collecté les avis des utilisateurs, nous avons interrogé un chauffeur de taxi de la Principauté pour mieux comprendre la réalité du terrain.

Pour se déplacer d’un point A à un point B, les taxis sont disponibles jour et nuit en Principauté. Apprécié de certains et décriés par d’autres, le service ne fait pas l’unanimité et de nombreux problèmes ont en effet été soulevés. À commencer par le temps d’attente, jugé trop long pour beaucoup de nos lecteurs.

Le chauffeur que nous avons interrogé, et qui a souhaité rester anonyme, le rappelle : les embouteillages à Monaco sont inévitables. « Beaucoup de personnes qui commandent un taxi oublient souvent que pour parvenir jusqu’à eux, il nous faut généralement traverser de nombreux bouchons. Ils débutent habituellement vers 6h30 le matin et cessent en cours de matinée. À 16h30, ils reprennent jusqu’à 19 heures. Les temps d’approche et de course uniquement sur le territoire monégasque peuvent être très longs, mais en dehors de ces horaires, les taxis sont la plupart du temps rapides à arriver. »

Un application pour réserver ?

L’idée pour les utilisateurs comme Jeannine, serait de pouvoir réserver la course en amont : « Ce que je regrette, c’est de ne pas pouvoir les commander avant. Cela m’aurait évité de louper mes deux rendez-vous médicaux au CHPG à cause du retard du taxi engendré par les travaux. »

De même, cet autre lecteur en serait ravi : « Mes parents, âgés de 84 et 86 ans, veulent utiliser les taxis, mais c’est impératif qu’ils puissent les réserver à l’avance. Midi pour aller au resto, 15 heures pour aller à l’hôpital, par exemple. Mais non, il faut appeler juste avant, et soit ils arrivent tout de suite et engueulent mes parents qui n’ont pas eu le temps de descendre de leur appartement, soit mes parents sont dehors pendant 20 minutes en s’inquiétant d’être en retard. Il faut absolument améliorer ce service pour que les gens, surtout d’un certain âge, puissent compter sur eux. »

Pour remédier à ce problème, l’idée d’une application fait son chemin. « Ce serait bien s’il y avait une application via laquelle on pourrait réserver les taxis. Les clients, en contact direct avec les chauffeurs, auraient de plus un sentiment de contrôle », comme c’est le cas en France par exemple, avec les véhicules de type « Uber », interdits à Monaco.

En ce qui concerne les réservations, « elles sont possibles aujourd’hui pour les destinations à partir de Nice d’un côté et Vintimille de l’autre, rappelle le professionnel. Nous avons demandé la possibilité de mettre en place les réservations pour les courses intra-muros, mais cela engendrera certainement un supplément tarifaire. En effet, pour être présent à l’heure à une réservation, cela nous demande d’arriver sur place plus tôt, d’organiser nos courses en fonction de cet horaire, ce qui n’est pas chose simple lorsque la demande est forte. Une réservation prend environ le double de temps d’une course normale en Principauté. »

L’inflation touche aussi les taxis

Une potentielle hausse qui risquerait d’en décourager quelques-uns, comme Cécile, qui trouvait le service déjà onéreux : « J’ai utilisé un taxi une fois en cinq ans à Monaco, et j’ai trouvé le prix de la course astronomique comparé à ce qui se fait ailleurs (Londres et Paris) ».

Avec la possibilité de réserver ou non, le prix des courses risque d’augmenter prochainement. « Il est inchangé depuis 2016, note le professionnel. Mais depuis cette date, les coûts d’exploitation sont 30 % plus chers », notamment à cause de l’envolée du prix de l’essence, mais pas que.

« Les assurances ont vu leurs primes augmenter de 16 % entre 2010 et 2020, la caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI) a augmenté ses cotisations de 26 % en cinq ans, et le prix des pièces détachées de 14,7 % depuis 2016. À ce titre, l’Association des Exploitants de Taxis Indépendants de Monaco a demandé il y a huit mois une augmentation des tarifs, et nous attendons toujours un geste du Gouvernement Princier », indique le chauffeur.

Le service à améliorer

Si certains vantent le savoir-être des chauffeurs comme Sara : « Ils sont tous très bien, gentils et pro. Le problème, c’est surtout le trafic, les embouteillages sur ce petit territoire » ou ce lecteur : « la plupart des chauffeurs sont sympas et prêts à vous aider si vous avez des sacs lourds, par exemple », pour beaucoup d’autres, les professionnels font fausse route.

« Ils ne sont pas toujours sympathiques », peut-on lire parmi les retours des utilisateurs à notre sondage. De son côté, Christiane regrette le manque de considération envers les clients : « Je suis avec une canne et aucun ne sort m’ouvrir la porte mais bon, le service est là et je suis bien contente de l’avoir.»

À cela, le chauffeur de la Principauté rétorque : « Qui n’a pas de mauvais jour au travail ? Je crois qu’il faut leur pardonner lorsqu’ils sont un peu moins souriants que d’habitude, le trafic et l’accumulation des heures de travail peuvent parfois avoir raison de leurs sourires. Toutefois, je peux vous assurer que les taxis sont tous sensibles à l’accueil de la clientèle. »

La grille tarifaire des taxis est disponible via ce lien.