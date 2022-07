Pour le troisième et dernier article de notre dossier consacré au logement, nous vous avons demandé votre avis sur la question. Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos témoignages.

C’est l’un des plus grands défis de la Principauté : répondre à la demande croissante de logements, sur une surface de deux kilomètres carrés, en combinant le besoin de rester attractif pour les résidents étrangers et la nécessité d’assurer à chaque Monégasque d’être logé en priorité.

Avec le Plan National Logement, le Gouvernement Princier et le Conseil National ont tenté d’apporter des premiers éléments de réponse à cette problématique. Mais qu’en pensent les premiers concernés, à savoir les Monégasques ? Nos lecteurs ont été nombreux à témoigner et à suggérer des pistes d’amélioration.

Une meilleure répartition, pour plus de choix

A commencer par donner plus de choix aux futurs locataires. Sylvie déplore que le système actuel « ne prenne pas en compte les besoins réels et [que les Monégasques n’ont] pas le choix. » Même constat pour Kentin, qui se dit « pas satisfait du tout. Pour trouver un logement c’est la galère et en plus quand on nous propose quelque chose, nous n’avons pas le choix c’est ça ou rien !!! Une honte !!! Ça donne envie de partir vivre en France, au moins nous avons le choix pour les appartements. »

Un autre internaute nous a également contactés par message privé. Pour lui, la ré-attribution des logements en fonction du nombre d’occupants est nécessaire, mais les loyers doivent être adaptés en conséquence : « Un appartement doit être adapté à la composition du foyer et une fois les enfants partis, l’appartement doit être restitué au secteur locatif pour des familles qui ont besoin. Des retraités qui vivent seuls dans un cinq pièces, alors que des familles avec 3 enfants attendent cette typologie d’appartement dans des 3 pièces. Il faut pour cela que le loyer soit ajusté. J’ai en exemple une personne qui a un 4 pièces depuis 38 ans et qui paie 700€/mois. Aujourd’hui elle est seule. Mais ne peut/veut pas bouger car les 2 ou 3 pièces qu’on lui propose sont certes plus petits, mais surtout plus chers même avec ANL [Aide Nationale au Logement] que son 4 pièces… du coup elle bouge pas. Il faut favoriser cette mobilité là. »

Dans un second temps, la solution pourrait, selon lui, venir de l’occupation réelle des logements : « Je pense qu’il faut « héberger » les Monégasques qui ont un bien en France et qui y résident 80% du temps mais qui gardent et bloquent un appartement pour une question fiscale. Cela bloque des appartements pour les primo accédant par exemple. Je suis pour la création d’un boîte postale pour permettre à ces personnes de bénéficier d’une adresse à Monaco sans avoir un appartement mobilisé. Il y a plein d’axes de réflexion, mais on ne pourra pas agrandir sans cesse le parc domanial sans se poser la question de la mobilité. Le CHC [Contrat Habitation-Capitalisation, qui permet d’acquérir le droit d’habitation d’un appartement domanial contre le paiement d’un crédit à l’État monégasque, ndlr] en est un exemple. Vous « achetez » votre appartement, du coup certains peuvent dans l’ancien avoir leur 5 pièces alors que les nouveaux acquérants dans les nouvelles opérations ne le peuvent pas, ou difficilement, car le prix des appartements est calculé sur des critères inégaux. Les prix pour un appartement de 4 pièces de 120m2 varient de 200k€ à plus de 600k€. »

Lavie, elle, propose une autre piste de réflexion : « La mauvaise attribution de quelqu’un serait la bonne attribution de quelqu’un d’autre. Plus de choix du quartier, du nombre de pièces (en adéquation avec les besoins). Choix de faire un CHC ou être en location. Se baser sur les revenus, mais avec un éventail de possibilités. Les revenus changent au cours d’une vie. Parfois à la baisse, parfois à la hausse. Il faudrait un genre d’agence immobilière domaniale. Cela désengorgerait. »

« Système d’attribution a revoir … ou alors rajouter un zéro aux revenus. Il faut revenir a la réalité et plus celle de hauts fonctionnaires », complète Victoria.

La problématique des parents divorcés

Cette absence de choix dans le logement en entraîne un autre : les locataires sont parfois contraints d’accepter de vivre dans un appartement non adapté à leurs besoins, voire vétuste. Nathalie, retraitée de l’administration, nous a contactés par téléphone et raconté son histoire.

« Mon grand-père travaillait à l’administration des domaines. A l’époque, on disait « il ne faut pas que le Gouvernement se fasse de l’argent sur le dos des Monégasques et il ne faut pas que les Monégasques soient toute leur vie des assistés. » Malheureusement, c’est ce qui se passe en ce moment », déplore-t-elle.

En cause : des loyers qui restent trop chers, malgré l’ANL, puisque cette dernière ne prend pas les charges – très élevées – en compte. « Les riches, on leur donne de superbes logements avec une ANL moindre, et les gens normaux, les petits Monégasques normaux, ne récupèrent que des appartements en sous-sol ou dont personne ne veut », ajoute Nathalie.

Logée en secteur domanial à Fontvieille depuis 1985, Nathalie a vu, en 40 ans, la situation se détériorer complètement. Aujourd’hui, c’est pour sa petite-fille de dix ans qu’elle se bat : « Ma petite-fille appartient à la onzième génération de Monégasques dans ma famille. Mon fils ne s’était pas marié avec la maman, mon ancienne belle-fille n’a donc pas pris la nationalité monégasque. Après la séparation, on a expulsé ma petite-fille de dix ans de son logement, on lui a dit d’aller habiter en France. Alors, je peux vous dire que je l’ai en travers de la gorge ! Mon ex-belle-fille est désormais en catégorie B, elle est femme de ménage dans une école, elle gagne 1 800 euros par mois et on lui a donné un appartement à Monaco-Ville à 1 850 euros. Ma petite-fille a dix ans et elle n’a jamais eu sa chambre à elle. Mon fils a un deux-pièces, on lui a toujours refusé un trois-pièces parce qu’il y avait la garde alternée. La maman a un deux-pièces aménagé : sa chambre est dans une cave sans fenêtre, il n’y avait pas d’électricité au début. J’ai pris des photos : il y a de l’humidité partout, des champignons sur les murs… Elle a été obligée de l’accepter sinon elle se retrouvait à la rue. Je suis allée à la DASO, on m’a répondu qu’elle n’avait qu’à faire l’état des lieux pour que le propriétaire fasse les travaux. Alors que j’estime qu’à 1 850 euros le loyer, on le droit d’avoir un minimum. On m’a aussi dit que comme la petite est mineure, elle n’a pas droit à la voix. Pourtant, quand il y a eu les élections, M. Stéphane Valeri a bien dit que TOUS les Monégasques doivent être bien logés dans leur pays. Eh bien, ce n’est pas le cas. Parce que toutes les femmes divorcées qui n’ont pas la nationalité, on les met dehors avec les enfants. »

Nathalie va même plus loin. Pour elle, ce problème pourrait se généraliser : « Aujourd’hui, on divorce beaucoup plus qu’avant, ça n’existe plus vraiment les 30 ans ou 40 ans de mariage. Mais si on met dehors nos enfants, dans 20 ans, sur la Place du Palais, il n’y aura plus un Monégasque pour le 19 novembre. Parce que tous ces petits jeunes, élevés à Cap d’Ail, Villefranche ou Menton n’auront plus l’amour du pays. Ils n’auront pas vécu leur enfance à Monaco. Avant, il existait une loi : tout mineur monégasque devait rester dans l’appartement, même si la maman n’était pas monégasque. Mais à la majorité, ou si le mineur quittait le domicile, ou si la maman se remariait avec un étranger, on récupérait l’appartement, ce qui était normal. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. »

Pour Nathalie, deux solutions s’imposent : simplifier les logements et remanier le système d’attribution. « On n’a pas besoin de tout ce luxe, d’avoir quatre salles de bain, du marbre de je ne sais où… Ceux qui veulent du luxe n’ont qu’à aller dans le privé. Les Monégasques ne veulent pas toujours plus, simplement être bien logés. (…) Il faut aussi revoir cette histoire de points. Si on refuse un appartement qu’on nous a proposé, pour un motif légitime, on nous retire des points et pendant trois ans on ne peut plus en demander. »

Après avoir alerté le Conseil national, et être restée sans réponse à ce jour, Nathalie se tourne désormais vers le Palais Princier. Dans l’espoir de voir, enfin, s’améliorer la situation de sa petite-fille.

