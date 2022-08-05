Это наша третья и последняя статья из специального досье, посвященного получению государственного жилья в Монако. Мы обратились к вам, чтобы узнать, что вы думаете по этому поводу. Многие из вас поделились с нами своими размышлениями.

Расширение жилищного фонда Княжества — один из главных вызовов современной повестки дня. Площадь Монако — два квадратных километра, а потребность в новом жилье только растет. Необходимо одновременно оставаться привлекательными для иностранных резидентов, но, в первую очередь, обеспечить жильем каждого монегаска.

Разрабатывая Государственную жилищную программу, Правительство Князя и Национальный Совет попытались предложить первые решения для этого вопроса. Но что думают об этом те, кого это касается в первую очередь, то есть сами монегаски? Многие наши читатели поделились своим опытом и подсказали, в каком направлении следует работать.

Лучшее распределение и бóльшая свобода выбора

Для начала надо предоставить будущим жильцам бóльшую свободу выбора. Сильви сожалеет о том, что нынешняя система «не учитывает реальных потребностей, и что у [монегасков] выбора нет». О том же говорит Квентин, заявляя, что он «совершенно не удовлетворен. Найти жилье – настоящая каторга, и к тому же, когда нам что-то предлагают, выбора у нас нет: или соглашайся, или не получишь ничего!!! Позор!!! Хочется уехать жить во Францию, где квартиру хотя бы можно выбрать самому».

Другой читатель прислал нам личное сообщение. По его мнению, необходимо перераспределение жилья в зависимости от числа жильцов. Соответственно, арендную плату следует скорректировать: «Величина квартиры должна соответствовать составу семьи, и, когда дети выросли и ушли, квартиру необходимо вернуть в жилой фонд, чтобы ею могли воспользоваться семьи, которым она действительно нужна. Одинокие пенсионеры занимают пятикомнатные квартиры, тогда как семьи с тремя детьми не могут дождаться такого жилья и ютятся в трехкомнатных. Для этого нужно, чтобы арендная плата была скорректирована. Например, я знаю человека, который уже 38 лет живет в четырехкомнатной квартире и платит по 700€ в месяц. Сейчас этот человек живет один. Но он не может или не хочет переезжать, потому что те двух- или трехкомнатные квартиры, которые ему предлагают, не только меньше по площади, но и дороже его четырехкомнатной квартиры даже с учетом ANL [Государственные субсидии на оплату жилого помещения]… вот он никуда и не переезжает. Нужно внедрить политику перераспределения жилья».

Следующим шагом, по мнению нашего читателя, мог бы стать учет фактического использования жилых площадей: «Есть монегаски, у которых жилье во Франции, там они проводят 80% времени, но сохраняют за собой квартиру в Монако и, по сути, блокируют ее, только из-за соображений налогообложения. Это не дает возможности тем, кто только что приехал в Монако, найти квартиру. Я думаю, что этим монегаскам надо создать почтовые ящики, чтобы у них остался адрес в Монако, но они не занимали квартиры зря. Есть множество вариантов, о них стоит подумать, но мы не сможем бесконечно увеличивать жилой фонд, не задумываясь о перераспределении жилья. CHC [Программа приватизации жилищного фонда, который позволяет стать собственником квартиры из государственного жилищного фонда, выплатив кредит государству, прим.ред.] – подобный пример. Вы выкупаете квартиру, и кто-то оказывается обладателем пятикомнатной жилплощади, тогда как новые участники программы такого или не получают вовсе, или это стоит большого труда, потому что цена квартиры высчитывается не по одним и тем же критериям. Стоимость четырехкомнатной квартиры площадью 120 кв.м. варьируется от 200 до 600 тысяч евро».

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Лави предлагает мыслить в другом направлении: «То, что один посчитает неудачным вариантом, для другого будет выигрышным. Необходимо давать бóльшую свободу в выборе района или количества комнат (сообразно потребностям), предоставлять свободу – выбрать программу приватизации или остаться квартиросъемщиком, основываться на доходах, но предоставлять варианты. Доходы меняются на протяжении жизни. Иногда они падают, иногда возрастают. Нам бы не помешало агентство государственной жилой недвижимости. Это бы нас вывело из тупика».

«Следует пересмотреть систему распределения жилья… или к доходам прибавить ноль. Надо пересмотреть точку зрения высших чиновников и встретиться лицом к лицу с реальностью», — добавляет Виктория.

Проблема разведенных пар с детьми

Отсутствие возможности выбрать жилье влечет за собой другую проблему: жильцам иногда приходится соглашаться на квартиру, не соответствующую их потребностям, зачастую это жилье находится в плачевном состоянии. Натали, которая работала в администрации, а сейчас уже на пенсии, связалась с нами по телефону, чтобы рассказать о своей ситуации.

«Мой дед работал в управлении жилищным фондом. В то время говорили: «Правительство не должно зарабатывать за счет подданных Монако, а монегаски не должны всю жизнь получать помощь». К сожалению, сейчас происходит именно так», — сетует она.

Суть вопроса: арендная плата остается очень высокой, несмотря на государственные субсидии, поскольку это пособие не распространяется на коммунальные услуги, а они очень значительны. «Богатым дают роскошные квартиры с выгодным пособием, а нормальным людям, простым монегаскам, остаются только квартиры в подвале или те, куда не хочет ехать никто», — добавляет Натали.

С 1985 года Натали проживает в Фонвьее, в квартире, принадлежащей государству, и сорок лет наблюдает, как ситуация с каждым годом только ухудшается. Сегодня она борется ради своей десятилетней внучки: «Моя внучка – одиннадцатое поколение монегасков в нашей семье. Мой сын не был женат на ее маме, так что у моей бывшей невестки нет гражданства Монако. Когда они расстались, мою десятилетнюю внучку выгнали из квартиры и сказали отправляться жить во Францию. Так что мне это как кость в горле! Моя бывшая невестка теперь относится к категории B, работает уборщицей в школе, получает 1 800 евро в месяц, и ей дали квартиру в квартале Монако-Вилль за 1 850 евро. Внучке десять лет, у нее никогда не было своей комнаты. У моего сына двухкомнатная квартира, ему все время отказывали в трехкомнатной, потому что у них с мамой девочки оформлена совместная опека. У мамы переделанная двушка: ее комната в подвале без окна, вначале там даже не было электричества. Я сделала фотографии: повсюду сырость, на стенах грибок… Маме пришлось согласиться, иначе она бы осталась на улице. Я пошла в Управление по социальной деятельности и помощи DASO, где мне ответили, что надо составить акт, и собственник сделает ремонт. Лично я считаю, что за 1 850 евро люди имеют право на минимальный комфорт. Мне еще сказали, что поскольку малышка несовершеннолетняя, у нее нет права голоса. И это несмотря на то, что когда шли выборы, Стефан Валери (Stéphane Валери) заявлял, что у КАЖДОГО монегаска должно быть достойное жилье в его собственной стране. Но это не так. Потому что всех разведенных женщин, у которых нет гражданства, просто выставляют за дверь вместе с детьми».

Натали продолжает. По ее мнению, проблема может стать всеобщей: «Сегодня разводятся гораздо чаще, чем раньше: нынче не увидишь пар, которые вместе по 30 или 40 лет. Но если мы выставим наших детей за дверь, то через 20 лет на Дворцовой Площади 19 ноября не будет ни одного монегаска. Потому что вся молодежь, которая выросла в Кап-д’Айе, Вильфранше или Ментоне не будет любить свою страну. Детство они проведут не в Монако. Раньше существовал закон: каждый несовершеннолетний монегаск должен был оставаться в своей квартире, даже если его мама не была подданной Княжества. При наступлении совершеннолетия, а также если монегаск уезжал из жилища, или когда его мама снова выходила замуж, квартиру забирали, и это было правильно. Сегодня такого закона нет».

Натали видит два необходимых решения: сделать квартиры попроще и поменять систему распределения. «Нам не нужна эта роскошь, зачем нам четыре ванных, какой-то там мрамор… Кому нужна роскошь, те пусть обращаются в частный сектор. Монегаскам много не надо, всего-то навсего, дайте им возможность просто достойно жить. (…) А еще надо пересмотреть всю эту историю с баллами. Если мы отказываемся от предложенной квартиры по уважительной причине, с нас снимают баллы, и в течение трех лет мы не можем подавать заявку».

Направив обращение в Национальный Совет и до сего дня не получив ответа, Натали решила обратиться непосредственно в Княжеский Дворец в надежде, что вопрос с ее внучкой разрешится в пользу ребенка.

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Реакция Национального Совета

Председатель Комиссии Национального Совета по Жилищному фонду Франк Лобоно (Franck Lobono) ознакомился с этими свидетельствами. Мы публикуем его ответ:

«С большим интересом я прочитал отклики монегасков о государственном жилье. В общем и целом, когда они говорят о перераспределении жилых помещений, я с ними согласен, и моя недавняя статья на вашем сайте получила множество комментариев. Как уже говорилось, я тоже считаю, что система распределения жилья должна быть пересмотрена, потому что сейчас она слишком косная и не учитывает пожеланий каждого из кандидатов.

Представляется возможным выработать более эффективный способ предоставления жилплощади, чтобы лучше учитывать потребности, пожелания и средства каждого. Монако – это единственная в современном мире страна, где очень значительной части граждан государство предоставляет жилье, а квартиру подбирает местная администрация! Поэтому я высказался против штрафов при первом отказе от предложенной жилплощади.

Однако я думаю, что всему свое время. До сих пор приоритет отдавался строительству, чтобы нагнать упущенное время и компенсировать нехватку жилья. Начиная с 2023 года, мы должны выйти на новый этап, потому что квартиры уже будут готовы. Тогда-то и надо будет преобразить систему, пересмотреть алгоритм предоставления жилья и побуждать людей к мобильности! Мы не могли этого сделать раньше, и я приведу вам конкретный пример. Если у нас не хватало трехкомнатных квартир, то как мы могли переселить пожилую пару, живущую в огромной квартире, в трехкомнатную, если с другой стороны перед нами стояла молодая семья с ребенком, либо живущая в двушке, либо вообще без жилплощади, и они тоже ждали трехкомнатную квартиру? Конечно, приоритетом было предоставить отдельную комнату ребенку, а не освободить большую квартиру.

В конце 2023 года у нас будет значительное число квартир. Тогда и можно будет ввести новую систему предоставления жилья. У меня много мыслей по этому поводу, и я уверен, что монегаски поддержат наши шаги, когда мы дадим им больше свободы в выборе жилья, будь то в новостройках или благодаря программе мобильности, которая станет возможна за счёт увеличения жилого фонда.

Изменение алгоритма предоставления жилья – сложный и амбициозный проект. Он потребует перестройки работы нескольких служб. Проект надо осуществлять в тесном взаимодействии с администрацией, но воплотить его в ближайшие годы надо будет обязательно. Я возлагаю на него большие надежды, и вместе с Председателем Национального Совета Стефаном Валери мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить обоснованные просьбы монегасков.

Тем не менее, будем остерегаться демагогии. Надо хорошо понимать, что квартиры из государственного жилищного фонда не могут предоставляться по одной цене. Логично, что новостройки с видом на море будут дороже, чем жилье в более старых домах в Кондамине или Фонвьей, например. Что важно, так это то, чтобы новый способ распределения жилья позволил каждому получить достойную и подходящую ему квартиру.

Нынешний способ распределения жилья влияет и на программу приватизации жилищного фонда. Регулярно предоставляя вновь прибывшим жилье в новых, а, значит, и более дорогих квартирах, государство лишает значительную часть монегасков возможности подписать договор приватизации из-за слишком высокой стоимости их жилья. Государственные дотации ANL помогают им заселиться, но выкупить квартиру они не смогут. Это обрекает их на вечную аренду, хотя было бы логичнее каждому монегаску предоставить квартиру, которая будет соответствовать его реальным финансовым возможностям, в соответствии с его доходами, без массового обращения за государственными субсидиями. Диверсификация жилищного фонда должна будет это позволить, тем более, что квартиры, которые возвращаются в фонд, находятся в очень хорошем состоянии, ведь перед тем, как снова сдать их, там делают ремонт. В будущем надо более грамотно использовать эти квартиры.

Не все могут или хотят выкупать квартиру, но необходимо, чтобы алгоритм распределения жилья работал так, чтобы те, кто хочет, получал квартиру, собственником которой он сможет стать благодаря возможности приватизации жилищного фонда..

Лучшее управление жилым фондом благодаря более гибкому и рациональному распределению жилья должно в будущем создать благоприятную атмосферу для огромных инвестиций, которые предусматривает Государственная жилищная программа».