С 2020 года средняя цена за квадратный метр недвижимости в Княжестве увеличилась на 9%.

Это беспрецедентно! По данным последнего исследования Центра мониторинга недвижимости (Observatoire de l’Immobilier), опубликованного в 2021 году Институтом статистики и экономических исследований Монако (IMSEE), сегодня стоимость квадратного метра составляет 52 000 евро, что на 9% выше, чем в 2020 году. Так, за десять лет цена на квадратный метр недвижимости в Княжестве увеличилась на 75%!

Каковы самые востребованные объекты недвижимости?

Причиной повышения цен является спрос, значительно превышающий предложение. Лоран Локки (Laurent Locchi) занимает пост заместителя директора агентства недвижимости Miells & Partners – Christie’s Monaco. В условиях повышения цен он призывает к осторожности в интерпретации: «Цены в Монако варьируются между 20 000 и 115 000 евро за метр. Среднее значение мало о чем говорит. Но почему же тогда оно вызывает такой ажиотаж? Всё дело в том, что предложений на рынке крайне мало, мало доступных квадратных метров, но велик спрос на масштабные проекты, особенно премиум-класса.»

Тем не менее, ценовая динамика не отпугнула покупателей: между 2020 и 2021 годами количество продаж увеличилось на 44%. Однако не стоит преувеличивать значение этого показателя: даже если рынок недвижимости Монако довольно успешно выстоял в период санитарного кризиса, на сегодняшний день количество сделок остаётся на 30% ниже зарегистрированного в 2019 году.

По словам Жан-Ива Лё Граверена (Jean-Yves Le Graverend), директора агентства John Taylor Monaco, увеличение средней цены за квадратный метр объясняется, прежде всего, изменением характера запросов: «Если посмотреть внимательнее, мы увидим, что значительно увеличился спрос на большие квартиры, естественно, на верхних этажах. Эти квартиры стоят намного дороже.»

Действительно, что касается площади приобретаемых объектов, то наблюдается тенденция к увеличению. По данным Института статистики и экономических исследований Монако, впервые с 2006 года почти половина из 23 проданных в прошлом году квартир — трёхкомнатные, тогда как до этого спросом пользовались больше студии или квартиры из двух комнат.

Какие кварталы самые дорогие?

По данным IMSEE, самая высокая средняя цена за квадратный метр — в квартале Монте-Карло (почти 60 000 евро за м2), за ним идут Ларвотто и Фонвьей. В самом конце рейтинга – квартал Экзотического Сада, где средняя стоимость за квадратный метр жилья составляет около 35 400 евро. Стоит обратить внимание, что в списке отсутствует Монако-Вилль: числа сделок по недвижимости в квартале недостаточно, чтобы произвести подсчет.

Для Жан-Ива Лё Граверена, эта разница в средней стоимости объясняется более высоким спросом на жильё в кварталах Монте-Карло и Ларвотто, из-за их непосредственной близости к центру Монако: «Экзотический Сад редко бывает предпочтительным вариантом: люди не могут пойти в ресторан в Ларвотто пешком или прогуляться по центру.»

Однако, как напоминает Лоран Локки, к этим результатам стоит относиться сдержанно: «Нужно с осторожностью трактовать среднюю цену в квартале. В секторе Экзотического Сада можно найти квартиры по цене 70 000 или 85 000 евро за квадратный метр, тогда как в Монте-Карло можно приобрести объект с окнами во двор за 25 000 евро/м2. Всё индивидуально! Стоимость каждой квартиры может как увеличиваться, так и снижаться. Если напротив вашего дома строится высотное здание, на которое теперь выходят окна вашей квартиры, то последняя теряет в цене.»