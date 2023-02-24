Такси в Монако: ваши предложения по улучшению качества услуг

После опроса среди пользователей мы решили поговорить с одним из водителей такси в Княжестве, чтобы лучше понять реальное положение дел.

Для поездки из пункта А в пункт Б такси доступны в Княжестве и днем и ночью. Одни ценят этот сервис, другие осуждают, но однозначного мнения насчёт качества этой услуги нет, ведь многие проблемы действительно имеют место. Главным недостатком, по мнению наших читателей, является неоправданно долгое время ожидания.

Наш собеседник среди водителей такси, пожелавший остаться неизвестным, напомнил нам, что пробки в Монако неизбежны. «Многие люди, заказывающие такси, часто забывают, что, для того, чтобы добраться до них, нам обычно приходится проехать через множество пробок. Они обычно начинаются примерно в 6:30 утра, и их интенсивность снижается к полудню. В 16:30 движение вновь становится напряжённым — и так до 7 часов вечера. Время ожидания и поездки только на территории Монако может быть очень долгим, но вне этих часов пик такси в основном приезжают быстро».

Приложение для вызова такси?

Некоторые пользователи, среди которых Жанин, хотели бы иметь возможность заказать такси заранее: «О чем я жалею, так это о том, что не могу заказать машину заблаговременно. Это помогло бы мне избежать отмены двух приёмов у врача в Госпитале Княгини Грейс из-за задержки такси, вызванной строительными работами».

Ей вторит другой наш читатель: «Мои родители, которым 84 и 86 лет, были бы счастливы воспользоваться такси, но при условии, что они могли бы заказать машину заранее. Например, в полдень, чтобы пойти в ресторан, или в 3 часа дня, чтобы отправиться в больницу. Но нет, нужно звонить заранее, и либо водители приезжают сразу и кричат на моих родителей, так как те не успели спуститься, либо мои родители стоят на улице по 20 минут, переживая, что опоздали. Нам действительно необходимо улучшить этот сервис, чтобы люди, особенно пожилые, могли на него рассчитывать».

Uber, Klaxit или такси? На чем перемещаться по Княжеству?

Для решения этой проблемы набирает обороты идея особого приложения. «Было бы здорово, если бы существовало приложение, с помощью которого можно было бы заказывать такси. Клиенты могли бы напрямую связаться с водителем и получить ощущение контроля над ситуацией», как это уже устроено во Франции, например, с приложением для вызова такси Uber, запрещённым в Монако.

Что касается предварительного заказа, то, по словам нашего собеседника-таксиста, «сегодня он существует для вызовов такси из Ниццы, с одной стороны, и Вентимильи — с другой. Мы попросили предоставить возможность брони для внутригородских поездок, но это, конечно, потребует дополнительной платы. Действительно, чтобы приехать вовремя при условии бронирования поездки заранее, нам необходимо быть на месте ещё раньше и организовать наши рейсы в соответствии с этим расписанием, что не так-то просто при высоком спросе. Вызов такси по предварительной брони занимает примерно в два раза больше времени, чем обычная поездка в Княжестве».

Цены на услуги такси вырастут из-за инфляции

Потенциальное повышение тарифов может отпугнуть некоторых, например, Сесиль, которая считает, что услуга и так стоит неоправданно дорого: «Я заказала такси всего один раз за пять лет жизни в Монако, и стоимость проезда показалась мне просто неслыханной по сравнению с аналогичными тарифами в других городах (Лондон и Париж)».

С возможностью предварительного заказа или без оной, цена за проезд, скорее всего, скоро вырастет. «Она оставалась неизменной с 2016 года, — отмечает представитель индустрии. — Однако тех пор эксплуатационные издержки увеличились на 30%», в частности, из-за взлетевшей цены на бензин, но не только.

«Страховые взносы выросли на 16% с 2010 по 2020 год, фонд медицинского страхования для самозанятых (CAMTI) увеличил взносы на 26% за пять лет, а цены на запчасти поднялись на 14,7% с 2016 года. Поэтому Ассоциация независимых операторов такси Монако восемь месяцев назад потребовала повышения тарифов на проезд, и мы все еще ждем ответа со стороны Княжеского правительства», — сообщает шофёр.

Обслуживание должно быть улучшено

Некоторые люди, такие как Сара, хвалят навыки межличностного общения водителей: «Они все прекрасные люди, милые и профессиональные. Основная проблема заключается в движении, в пробках на этой небольшой территории». Ещё один читатель отмечает: «Большинство водителей дружелюбны и готовы помочь, если у вас, например, тяжелые сумки». Однако для многих других шофёры такси уже не те, что раньше.

«Они не всегда отличаются дружелюбием», — гласят отзывы пользователей в ответ на наш вопрос. Со своей стороны, Кристиана тоже сожалеет о недостатке внимания к клиентам: «Я хожу с тростью, и никто из них не выходит, чтобы открыть мне дверь. Ну да ладно, хорошо, что эта услуга существует, я этому очень рада».

Полный гид по парковкам в Монако

На это водитель такси в Княжестве парирует: «У кого не бывает неудачных дней на работе? Я думаю, стоит простить их, когда они немного менее улыбчивы, чем обычно: трафик и большая продолжительность рабочего дня иногда могут лишить их желания улыбаться. Однако я могу заверить вас, что все водители такси отличаются гостеприимностью, когда речь идёт об их клиентах».

Тарифная сетка такси доступна по этой ссылке.