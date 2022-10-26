Персональный транспорт – часто самый быстрый и наиболее гибкий.

Перемещаться по Монако можно, конечно, и на общественном транспорте: на автобусах или на электровелосипедах MonaBike. Но есть и другие средства передвижения, в частности, за пределами Монако.

1. Автомобили с водителем

Приложения для вызова автомобиля с водителем – Uber, Bolt, Heetch – покорили многие города Франции, но Монако пока не поддается их чарам. Тем не менее, есть возможность обойти эти ограничения.

Если вы не из Княжества, то водители могут без проблем вас доставить куда угодно. Но в границах Монако взять автомобиль с водителем невозможно. Чтобы заказать его в соответствующем приложении, придется ехать в Кап-д’Ай, Босолей или Рокбрюн.

2. Такси

В Монако все такси объединены в Ассоциацию независимых таксистов (AETIM). Они имеют централизованную платформу для вызовов по телефону +377 93 15 01 01.

В отличие от конкурентов – автомобилей с водителем – такси в Монако работают ночью и днем, без выходных. Обратная сторона медали – часто более высокие тарифы. Например, поездка по Княжеству обойдется в 15 евро, а в аэропорт – 95 евро. Без приложения такси вызывать не так удобно, как автомобиль с водителем.

Дополнительная информация: Taximonaco

3. Klaxit

Для ежедневных маршрутов есть приложение для групповых поездок. Этот сервис недавно появился на территории Монако, его поддерживает правительство. Пользоваться службой просто. Достаточно создать учетную запись, чтобы просмотреть все предлагаемые водителями маршруты и выбрать из них нужный. Вы можете и сами стать водителем и амортизировать свои поездки.

Но здесь есть проблема, и не маленькая: номера монакских банковских счетов (IBAN) в приложении не принимаются. Чтобы пользоваться этой службой на территории Княжества, надо указывать номер иностранного счета.

Дополнительная информация: Klaxit

На момент публикации данной статьи монакские такси и приложение Klaxit еще не поделились с нами своими комментариями к поднятым вопросам.