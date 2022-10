Gli operatori privati sono spesso più veloci ma anche più flessibili.

Per spostarsi a Monaco, avete naturalmente a disposizione i servizi di trasporto forniti dal Principato, come gli autobus e le MonaBikes. Tuttavia, esistono altri mezzi, soprattutto per gli spostamenti al di fuori della Rocca.

1- Piattaforme private

Le piattaforme private come Uber, Bolt e Heetch hanno conquistato molte città francesi e del mondo, ma Monaco resiste ancora al loro fascino. Ad oggi, però, è ancora possibile aggirare i divieti.

Se arrivate da fuori il Principato, non c’è nessun problema, gli autisti possono accompagnarvi ovunque. Non è però possibile utilizzare il servizio all’interno dei confini di Monaco. Dovrete recarvi a Cap d’Ail, Beausoleil o Roquebrune per poter prenotare una corsa tramite le rispettive applicazioni.

2- Taxi

A Monaco, i taxi fanno tutti parte dell’Association des Exploitants de Taxis Indépendants de Monaco (AETIM). Dispongono di una piattaforma centralizzata raggiungibile telefonicamente al numero +377 93 15 01 01.

Giorno e notte, sette giorni su sette, i taxi di Monaco sono sempre disponibili, a differenza dei loro concorrenti privati. Il lato negativo è che i prezzi sono spesso più elevati. Ad esempio, una corsa all’interno del Principato costa 15 euro, mentre sono necessari 95 euro per raggiungere l’aeroporto. La mancanza di un’app dedicata, inoltre, rende più macchinoso prenotare una corsa rispetto ad Uber, per esempio.

Per saperne di più: Taximonaco

3- Klaxit

Per gli spostamenti quotidiani, c’è l’applicazione di carpooling Klaxit. L’iniziativa è arrivata di recente sul territorio monegasco ed è incentivata dal governo. Utilizzare il servizio è semplice. Basta creare un account per visualizzare i percorsi proposti dagli autisti e scegliere quello che fa per voi. Potete anche essere voi gli autisti e ricevere un compenso economico per i viaggi che fate.

Un piccolo problema, e non da poco, è che gli IBAN monegaschi non sono accettati nell’applicazione… Dovrete quindi inserire un IBAN straniero per poter usufruire del servizio nel territorio monegasco.

Per saperne di più: Klaxit

Al momento della pubblicazione di questo articolo, i taxi monegaschi e l’applicazione Klaxit non hanno ancora avuto modo di commentare le questioni sollevate.