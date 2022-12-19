Вы спросили: как устроиться на работу в Монако в предприятие ресторанного и гостиничного бизнеса?

Жители Приморских Альп, хотя и не только они, часто спрашивают нас, как устроиться на работу в Монако? В предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса возможностей много, и некоторые вакансии даже предполагают проживание.

Отели Hôtel de Paris, Monte-Carlo Beach, Hermitage... Все эти престижные, всемирно известные заведения относятся к Société des Bains de Mer (SBM). У группы четыре отеля и порядка тридцати ресторанов, поэтому сотрудников набирают круглый год, особенно в высокий сезон: с апреля по сентябрь.

SBM принимает заявки круглый год по адресу электронной почты recrutement@sbm.mc или непосредственно на интернет-сайте группы SBM (сайт будет вновь работать с января 2023 года). Также вы можете откликнуться на опубликованные объявления о приеме на работу. Они регулярно появляются на Indeed, Linkedin и в ежедневном выпуске Monaco-Matin, а также в специализированных изданиях, таких как Journal des Palaces.

Кому из кандидатов отдается предпочтение?

Предпочтение в Монако последовательно отдается монегаскам, затем супругам и детям монегасков, потом резидентам Монако и, наконец, жителям приграничных населенных пунктов (Босолей, Кап-д'Ай, Ла-Тюрби и Рокбрюн-Кап-Мартен). «Сначала мы публикуем объявление в Службе Занятости Княжества. Если кандидаты не появились или они не соответствуют требованиям, мы изучаем остальные кандидатуры», – поясняет директор по работе с персоналом SBM Софи Венсан (Sophie Vincent).

Если у некоторых от этой новости опускаются руки, напомним, что граждан Монако «всего лишь» девять тысяч. «Поэтому нам приходится расширять спектр поисков и искать других кандидатов», – продолжает глава отдела кадров. И даже если у вас совсем мало опыта работы в отелях и ресторанах или его нет совсем, вы все равно можете попытать удачу.

SBM — вовсе не закрытая структура, напротив: «Сегодня мы больше ищем социальные навыки, нежели профессиональные. Бывают очень приятные неожиданности, когда приходят люди не из нашей профессии, но они хотят научиться. В нашей компании работают крупные профессионалы, которые могут предоставить таким людям качественное обучение».

Когда подавать заявку?

SBM принимает кандидатов круглый год, но с апреля по октябрь спрос на сотрудников выше. В течение высокого сезона SBM дополнительно набирает тысячу сотрудников. «В этом году ввиду открытия новых точек продаж мы ищем кандидатов всех профессий, связанных с ресторанным и гостиничным бизнесом, тех, кто работает на кухне, в зале или на административной стойке. Нам также нужны сотрудники в сфере безопасности, обслуживания номеров и поддержания чистоты».

Обратите внимание, что набор сезонных сотрудников начинается в феврале. Для потенциальных сотрудников собираются провести специальный день открытых дверей, подобный тому, что состоялся в октябре, но в более интерактивном формате. Учитывая недостаток интереса к подобным должностям, компания надеется привлечь внимание к рекрутинговым мероприятиям.

«Covid-19, безусловно, ускорил эту тенденцию, и у молодежи сегодня другие ожидания, в частности, в том, что касается качества жизни», – отмечает Софи Венсан. — Но несмотря на неудобное, порой, расписание, работа в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса остается прекрасной. В наших заведениях великолепная обстановка и несравненный командный дух».

Как проходят собеседования?

Для тех, кто живет далеко, первый этап собеседования проходит удаленно, но «контакт важен, и для нас, и для кандидата, – продолжает директор по персоналу. – Если кандидат не знаком с SBM, мы пользуемся случаем, чтобы показать ему нашу компанию». Все зависит от позиции, и транспортные расходы кандидата могут быть покрыты за счёт работодателя.

Получает ли сотрудник корпоративное жильё?

Да, но это не непреложное правило. Из тысячи сезонных работников проживание может быть предоставлено двумстам. «В приоритете те, кто приехал издалека», – отмечает директор по персоналу. Она надеется увеличить в ближайшие годы возможности по предоставлению сотрудникам корпоративного жилья.

В чем плюсы работы в Монако?

Помимо уникальной обстановки и прекрасной строчки в резюме, работа в Монако в целом и в SBM в частности имеет еще много преимуществ. «Каждый квартал SBM индексирует зарплаты сотрудникам в области ресторанного и гостиничного бизнеса по отношению к прожиточному минимуму. Сотрудники также получают премии и пособие на питание. У нас есть социальный фонд и касса взаимопомощи как для сотрудников, так и для членов их семей. Если сотрудник живет дальше, чем 8 км от места работы, он ежемесячно получает 40 евро на транспорт, а также тринадцатую зарплату, если проработал больше года».

Группа также предоставляет возможность быстрого карьерного роста благодаря программам повышения квалификации.

В большинстве случаев при одинаковой зарплате до вычета налогов сотрудник-монегаск получает на руки больше, чем сотрудник-француз, поскольку в Княжестве сборы работодателя меньше. «Оформление на работу в Монако предоставляет преимущества и в плане доступа к социальным программам Княжества, – подчеркивает Софи Венсан. - Для французов это, например, право на пособие по рождению первого ребенка».