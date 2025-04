Anna Lunhu: La visionaria che ridefinisce il benessere di lusso e la longevità

All’intersezione tra innovazione scientifica ed eleganza senza tempo, Anna Lunhu Wardenaar ha stabilito una presenza distinta che eleva la bellezza oltre l’estetica verso una filosofia completa di longevità e benessere olistico.

A Monte-Carlo, dove il lusso non è una semplice aspirazione ma uno standard, Anna Lunhu Wardenaar si distingue come una presenza significativa. Dal suo arrivo sulla Costa Azzurra nel 2010, affascinata dalla sua eleganza senza tempo e ispirata da figure iconiche come la Principessa Grace e Brigitte Bardot, Anna ha trasformato la sua iniziale passione in un approccio rivoluzionario alla bellezza e al benessere.

L’evoluzione di una pioniera del benessere

Fondatrice di Glam Monte Carlo e Glam MediSpa, con sedi a Monaco, Beausoleil e Cannes, Anna ha creato più che esclusive destinazioni di bellezza: è stata pioniera di una filosofia globale che fonde eccellenza estetica e innovazione scientifica. I suoi stabilimenti sono diventati santuari in cui i trattamenti tradizionali di lusso convergono con la tecnologia medica d’avanguardia, creando un’esperienza che trascende i paradigmi di bellezza convenzionali.

“Penso sia più bello per donne e uomini non nascondere la propria età e fingere di essere qualcun altro, perché è falso,” spiega Anna con convinzione. “È così bello dire ‘ho questa età’, mostrare che ci si sente bene nella propria pelle, ed essere al meglio di sé alla propria età, sentirsi e apparire al meglio.”

“Seguo il mio sogno” © Anna Lunhu Wardenaar

Una voce globale per il benessere trasformativo

Viaggiando molto per parlare a conferenze aziendali internazionali, Anna si è affermata come voce autorevole nel panorama in evoluzione della longevità, della cura di sé e del benessere di lusso. Le sue intuizioni sul futuro della bellezza e sull’importanza di un invecchiamento proattivo risuonano con il pubblico di tutti i continenti, mentre le sue collaborazioni strategiche continuano a colmare il divario tra l’innovazione scientifica e le esperienze di lusso quotidiane.

“Sono molto appassionata, sto seguendo il mio sogno”, dice Anna. Attraverso le sue presentazioni coinvolgenti e la sua leadership di pensiero, articola una visione in cui il benessere e la bellezza sono componenti inseparabili di uno stile di vita olistico.

Una trasformazione personale diventa una missione professionale

Il percorso di Anna nel regno del benessere olistico è stato catalizzato da un’esperienza personale. Dopo aver lottato contro l’infertilità e dopo che i medici tradizionali le avevano detto che non avrebbe potuto concepire naturalmente, 16 anni dopo la nascita del suo primo figlio, Anna ha incontrato un endocrinologo che ha identificato carenze nutrizionali fondamentali come causa principale.

“Ho cambiato le mie abitudini di vita e la mia alimentazione, ho intrapreso una disintossicazione e ho assunto le vitamine e i minerali di cui avevo bisogno,” rivela. “Due mesi dopo sono rimasta incinta naturalmente.”

Questa esperienza trasformativa è diventata la pietra miliare della filosofia “inside-out” che contraddistingue Glam: un approccio globale che affronta la bellezza non solo come un problema di superficie, ma come espressione di salute ed equilibrio interni. Una prospettiva che ha posizionato Anna all’avanguardia del movimento “Better Ageing”, che enfatizza un miglioramento naturale e aggraziato piuttosto che un intervento artificiale.

Oltre la bellezza tradizionale: La rivoluzione Medispa

Ciò che distingue gli stabilimenti di Anna è l’integrazione senza precedenti di competenze mediche e trattamenti di lusso. Alla Glam MediSpa, i clienti beneficiano di un team di collaborazione che comprende dermatologi, estetisti, chirurghi plastici, nutrizionisti e specialisti in endocrinologia e biohacking.

“Ci sono alcune cose che i normali trattamenti di bellezza non possono affrontare,” osserva Anna. “La bellezza spesso viene dall’interno. Se qualcuno ha problemi con la pelle o il peso, per esempio, è spesso legato a problemi ormonali o di salute, ma può anche essere una mancanza di vitamine, minerali o nutrizione.”

Questo approccio olistico consente una valutazione completa attraverso analisi del sangue, della saliva e delle urine — un livello di precisione diagnostica raramente trovato al di fuori degli ambienti ospedalieri. Sulla base di queste analisi, gli esperti sviluppano piani di trattamento personalizzati che possono includere disintossicazione, gestione del peso o potenziamento dell’energia.

Anna offre una visione alternativa che onora la bellezza naturale © Anna Lunhu Wardenaar

Il Futuro della longevità

Come Direttrice Esecutiva e Portavoce della prossima Associazione Monegasca della Longevità, Anna mira a far progredire la comprensione e la pratica dell’invecchiamento sano su scala più ampia. L’associazione si concentrerà su programmi educativi che forniscono informazioni sulla medicina preventiva e pratiche di invecchiamento sano, riunendo esperti internazionali e iniziative di sensibilizzazione della comunità.

“Il mio scopo è trovare i migliori terapisti per garantire la qualità dei trattamenti ai nostri clienti,” afferma Anna, “e forse posso aiutarli ad apparire più belli, più glamour, aiutandoli ad essere la migliore versione di sé che possono essere.”

In un mondo sempre più dominato da soluzioni artificiali, Anna offre una visione alternativa, che onora la bellezza naturale e al contempo sfrutta i progressi scientifici per migliorare le capacità intrinseche del corpo. Il suo approccio non rappresenta solo un modello di business, ma una filosofia che ridefinisce il nostro rapporto con l’invecchiamento, la bellezza e il benessere.

“La longevità non riguarda solo l’estensione della durata della vita, ma il miglioramento della qualità della vita, attraverso la vitalità fisica, il benessere mentale, il supporto medico e la resilienza emotiva,” sottolinea.

Nel lussuoso paesaggio di Monaco, dove l’eccellenza è il punto di riferimento, Anna Lunhu si è affermata come qualcosa di più di un’imprenditrice: è una visionaria il cui lavoro sta trasformando il modo in cui comprendiamo, sperimentiamo ed esprimiamo la bellezza nella sua forma più autentica.

