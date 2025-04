Anna Lunhu Wardenaar : La visionnaire qui redéfinit le bien-être de luxe et la longévité

À la croisée de l’innovation scientifique et de l’élégance intemporelle, Anna Lunhu Wardenaar a établi une présence distinguée qui élève la beauté au-delà de l’esthétique vers une philosophie complète de longévité et de bien-être holistique.

À Monaco, où le luxe n’est pas une simple aspiration mais une norme, Anna Lunhu Wardenaar se distingue par sa présence remarquable. Depuis son arrivée sur la Côte d’Azur en 2010, captivée par son élégance intemporelle et inspirée par des figures emblématiques comme la Princesse Grace et Brigitte Bardot, Anna a transformé sa fascination initiale en une approche révolutionnaire de la beauté et du bien-être.

L’évolution d’une pionnière du bien-être

En tant que fondatrice de Glam Monte Carlo et Glam MediSpa, avec des établissements à Monaco, Beausoleil et Cannes, Anna a créé bien plus que des destinations beauté exclusives — elle a été pionnière d’une philosophie globale qui fusionne l’excellence esthétique avec l’innovation scientifique. Ses établissements sont devenus des sanctuaires où les soins luxueux traditionnels convergent avec la technologie médicale de pointe, créant une expérience qui transcende les paradigmes conventionnels de la beauté.

« Je pense qu’il est plus beau pour les femmes ou les hommes de ne pas cacher leur âge et de prétendre être quelqu’un d’autre, car c’est faux », explique Anna avec conviction. « C’est tellement agréable de dire ‘j’ai cet âge’, de montrer qu’on se sent bien dans sa peau, et d’être au meilleur de soi-même à son âge, de se sentir et de paraître au mieux. »

« Je poursuis mon rêve » © Anna Lunhu Wardenaar

Une voix mondiale pour un bien-être transformateur

Voyageant beaucoup pour prendre la parole lors de conférences internationales, Anna s’est imposée comme une voix influente dans le paysage en évolution de la longévité, des soins personnels et du bien-être de luxe. Ses idées sur l’avenir de la beauté et l’importance d’un vieillissement proactif trouvent un écho auprès de publics de tous les continents, tandis que ses collaborations stratégiques continuent de combler le fossé entre l’innovation scientifique et les expériences de luxe au quotidien.

« Je suis très passionnée, je poursuis mon rêve », déclare Anna. Grâce à ses présentations attrayantes et à son leadership éclairé, elle exprime une vision dans laquelle le bien-être et la beauté sont des éléments indissociables d’un mode de vie holistique.

Une transformation personnelle devient une mission professionnelle

Le parcours d’Anna dans le domaine du bien-être holistique a été catalysé par une expérience personnelle. Après avoir lutté contre l’infertilité et s’être entendue dire par des médecins traditionnels qu’elle ne pourrait plus concevoir naturellement, 16 ans après la naissance de son premier enfant, Anna a rencontré un endocrinologue qui a identifié des carences nutritionnelles fondamentales comme cause principale.

« J’ai changé mes habitudes de vie et mon alimentation, j’ai entrepris une détoxification, et j’ai pris les vitamines et minéraux dont j’avais besoin », révèle-t-elle. « Deux mois plus tard, je suis tombée enceinte naturellement. »

Cette expérience transformatrice est devenue la pierre angulaire de la philosophie distinctive « de l’intérieur vers l’extérieur » de Glam — une approche complète qui aborde la beauté non pas simplement comme une préoccupation superficielle mais comme une expression de la santé et de l’équilibre internes. C’est une perspective qui a positionné Anna à l’avant-garde du mouvement « better ageing », qui met l’accent sur l’amélioration gracieuse et naturelle plutôt que sur l’intervention artificielle.

Au-delà de la beauté traditionnelle : La révolution Medispa

Ce qui distingue les établissements d’Anna, c’est leur intégration sans précédent de l’expertise médicale avec des soins luxueux. Au Glam MediSpa, les clients bénéficient d’une équipe collaborative comprenant dermatologues, esthéticiennes, chirurgiens plasticiens, nutritionnistes, et spécialistes en endocrinologie et biohacking.

« Il y a certaines choses que les soins de beauté normaux ne peuvent pas traiter », observe-t-elle . « La beauté vient souvent de l’intérieur. Si quelqu’un a des problèmes de peau ou de poids, par exemple, c’est souvent lié à des problèmes hormonaux ou de santé, mais cela peut aussi être un manque de vitamines, de minéraux ou de nutrition. »

Cette approche holistique permet une évaluation complète par des analyses de sang, de salive et d’urine — un niveau de précision diagnostique rarement trouvé en dehors des cadres hospitaliers. Sur la base de ces analyses, les experts développent des plans de traitement personnalisés qui peuvent inclure la détoxification, la gestion du poids ou l’amélioration de l’énergie.

Anna propose une vision alternative, qui honore la beauté naturelle © Anna Lunhu Wardenaar

L’avenir de la longévité

En tant que Directrice Exécutive et Porte-parole de la future Association Monégasque de Longévité, Anna vise à faire progresser la compréhension et la pratique du vieillissement sain à une échelle plus large. L’association se concentrera sur des programmes éducatifs fournissant des informations sur la médecine préventive et les pratiques de vieillissement sain, réunissant des experts internationaux, et des initiatives de sensibilisation communautaire.

« Mon objectif est de trouver les meilleurs thérapeutes pour garantir la qualité des soins à nos clients », affirme-t-elle, « et peut-être puis-je les aider à paraître plus beaux, plus glamour, en les aidant à être la meilleure version d’eux-mêmes qu’ils peuvent être. »

Dans un monde de plus en plus dominé par des solutions artificielles, Anna offre une vision alternative — une qui honore la beauté naturelle tout en tirant parti des avancées scientifiques pour améliorer les capacités inhérentes du corps. Son approche représente non seulement un modèle d’affaires mais une philosophie qui redéfinit notre relation avec le vieillissement, la beauté et le bien-être.

« La longévité ne consiste pas seulement à prolonger la durée de vie, mais à améliorer la qualité de vie, grâce à la vitalité physique, au bien-être mental, au soutien médical et à la résilience émotionnelle », souligne-t-elle.

Dans le paysage luxueux de Monaco, où l’excellence est la référence, Anna Lunhu s’est imposée comme plus qu’une entrepreneure — elle est une visionnaire dont le travail transforme notre façon de comprendre, d’expérimenter et d’exprimer la beauté sous sa forme la plus authentique.

Pour les collaborations, interventions ou demandes de renseignements, les parties intéressées sont invitées à contacter directement Anna Lunhu Wardenaar.

