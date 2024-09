La nouvelle saison 2024/2025 des Ballets de Monte-Carlo s’annonce explosive

Pas moins de 15 spectacles seront à l’affiche de cette nouvelle saison !

Cette année, les Ballets de Monte-Carlo, dirigés par Jean-Christophe Maillot, offriront trois créations mondiales et une entrée au répertoire de la Compagnie. Quand elle ne sera pas à Monaco, la cinquantaine de danseurs fera rayonner la Principauté en participant à des tournées mondiales à travers l’Europe, le Mexique, la Chine ou encore Cuba.

Pour ouvrir le bal, du 11 au 18 décembre 2024, le Monaco Dance Forum accueillera la Compagnie Peeping Tom (Dyptich), Israel Galván (La Edad de Oro), Ohad Hanarin avec le Staatsballet Wiesbaden (Last Work), Sharon Eyal et Jean-Christophe Maillot avec Les Ballets de Monte-Carlo (Autodance, Vers un pays sage), Akram Khan Company (Chooto Desh), La Cie Eugénie Andrin (Dance Marathon) et Jo Strømgren Kompani (Made in Oslo).

La fin d’année sera clôturée au Grimaldi Forum avec La Mégère Apprivoisée de Jean-Christophe Maillot du 29 décembre 2024 au 4 janvier 2025. Ce ballet, accompagné par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sera l’occasion de découvrir les nouveaux talents de la compagnie.

Au printemps, la création sera mise à l’honneur avec trois premières mondiales. L’une, baptisée La nuit transfigurée du chorégraphe allemand Marco Goecke, sera présentée du 23 au 27 avril au Grimaldi Forum. Ensuite, Les Quatre Tempéraments de George Balanchine seront remontés par l’immense danseuse de Balanchine Patricia Neary puis Wartime Elegy d’Alexei Ratmanansky fera son entrée au répertoire des Ballets de Monte-Carlo.

Le traditionnel Gala de fin d’année de l’Académie Princesse Grace aura lieu les 20 et 21 juin 2025 à la Salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo. C’est sur cette même scène que seront dévoilées les deux autres pièces créées pour Les Ballets de Monte-Carlo : celle de la Compagnie Kor’sia et celle du chorégraphe Slovaque Lukáš Timulak.