La stagione 2024/2025 di Les Ballets de Monte-Carlo si preannuncia esplosiva: i biglietti sono in vendita

La nuova stagione ha in programma ben 15 spettacoli!

Quest’anno Les Ballets de Monte-Carlo, diretti da Jean-Christophe Maillot, proporranno tre prime mondiali e una nuova aggiunta al repertorio della compagnia. Quando non sono a Monaco, i circa cinquanta ballerini portano il talento del Principato in giro per il mondo, con tournée in Europa, Messico, Cina e Cuba.

Per aprire le danze, dall’11 al 18 dicembre 2024, il Monaco Dance Forum accoglierà la Compagnia Peeping Tom (Dyptich), Israel Galván (La Edad de Oro), Ohad Hanarin con lo Staatsballet Wiesbaden (Last Work), Sharon Eyal e Jean-Christophe Maillot con Les Ballets de Monte-Carlo (Autodance, Vers un pays sage), Akram Khan Company (Chooto Desh), La Cie Eugénie Andrin (Dance Marathon) e Jo Strømgren Kompani (Made in Oslo).

Stagione 2024-2025: l’OPMC si prepara alla nuova stagione con un programma eclettico

La fine dell’anno si concluderà al Grimaldi Forum con “La bisbetica domata” di Jean-Christophe Maillot, in scena dal 29 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025. Questo balletto, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sarà l’occasione per scoprire i nuovi talenti della compagnia.

In primavera, i riflettori saranno puntati su tre prime mondiali. La nuit transfigurée, del coreografo tedesco Marco Goecke, sarà in scena dal 23 al 27 aprile al Grimaldi Forum. Seguiranno Les Quatre Tempéraments di George Balanchine, riproposto dalla grande ballerina Patricia Neary, e Wartime Elegy di Alexei Ratmanansky, che farà il suo debutto nel repertorio dei Ballets de Monte-Carlo.

Il tradizionale Gala di fine anno dell’Accademia Princess Grace si terrà il 20 e 21 giugno 2025 nella Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo. È su questo stesso palcoscenico che verranno presentati gli altri due spettacoli ideati per Les Ballets de Monte-Carlo: uno della Compagnie Kor’sia e l’altro del coreografo slovacco Lukáš Timulak.

Acquistate subito i biglietti al Grimaldi Forum, nell’Atrio del Casinò e su montecarloticket.com. Trovate informazioni sui prezzi, sugli abbonamenti (3 o 5 spettacoli) e naturalmente sulla navetta “voiture ballet” (14 dicembre e 3 gennaio 2025) sul sito balletsdemontecarlo.com