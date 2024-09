Regards d’ailleurs : Rhapsodie en bleu, l’exposition fantastique de jeunes autistes

Fabrizio Moretti, Muriel Natali-Laure, Giada Forte et David Elia© Monaco Tribune / Théo Briand

Les toiles appelant au voyage et à l’imagination seront visibles jusqu’au 25 septembre à la Moretti Fine Art.

Aujourd’hui s’ouvre une exposition artistique particulière à la galerie Moretti Fine Art, en plein cœur de Monaco. Intitulée Rhapsodie en bleu, l’exposition est le fruit d’une collaboration entre l’artiste David Elia et l’association Monaco Disease Power, dans le cadre de la quatrième édition de « Regards d’ailleurs ».

Depuis plus d’un an, David Elia a initié un groupe de jeunes atteints de divers handicaps mentaux à la peinture pour aboutir à une collection d’œuvres d’art, désormais exposées dans la prestigieuse galerie monégasque, Moretti Fine Art.

© Monaco Tribune / Théo Briand

La vie en bleu

Le titre de l’exposition, Rhapsodie en bleu, n’est pas anodin. Il renvoie non seulement à la liberté dont ont bénéficié les jeunes pour exprimer leur imagination et leurs émotions sur les toiles, mais également à la couleur dominante des œuvres : un bleu profond obtenu grâce à une technique spécifique, le cyanotype. Heureux hasard, le bleu est aussi la couleur de l’autisme, maladie dont souffrent plusieurs bénéficiaires de l’association monégasque.

Cette méthode particulière, développée au 19e siècle, se distingue par ses nuances de bleu, allant du bleu cyan au bleu de Prusse, selon le temps d’exposition aux rayons UV. Ce procédé photographique repose sur l’application d’un mélange chimique qui, une fois exposé à la lumière, crée des impressions en négatif. Les objets ou les formes appliqués sur la toile laissent ainsi leurs empreintes, le noir apparaissant blanc et les autres couleurs se déclinant en multiples nuances de bleu.

Une collaboration enrichissante

Pour David Elia, qui a fait du cyanotype sa spécialité, cette expérience a été enrichissante à plus d’un titre. Non seulement il a partagé son savoir-faire, mais il a également découvert les talents et l’originalité de chaque jeune artiste. « J’ai été agréablement surpris de voir que chacun avait son originalité propre », nous a-t-il confié. Si certains ont exploré des thèmes inspirés par la botanique, d’autres ont fait appel à l’imagination à travers les tréfonds de l’océan. D’autres ont même ajouté des éléments supplémentaires à leurs œuvres, mêlant différentes techniques artistiques comme le pastel ou la peinture acrylique.

Pour David Elia, cette collaboration a aussi été source d’inspiration personnelle. Il avoue que cette expérience « lui a apporté de nouvelles idées » et l’a aidé à « mieux comprendre comment ces jeunes fonctionnent », ajoutant que cela a été « très épanouissant » pour lui.

© Monaco Tribune / Théo Briand

La totalité des recettes reversées à l’association

Au total, une trentaine d’œuvres tapissent les murs de la galerie Moretti Fine Art jusqu’au 25 septembre. Chacune de ces œuvres est disponible à la vente, et l’intégralité des bénéfices sera reversée à Monaco Disease Power dont Muriel Natali-Laure est la présidente afin de soutenir l’association et ses actions auprès des jeunes en situation de handicap.

Une quatrième édition réussie à laquelle Fabrizio Moretti n’a pas hésité à participer encore une fois en prêtant ses locaux afin de mettre en lumière tout le travail accompli par les jeunes de l’association. Le fondateur de la galerie d’art s’est dit « honoré d’exposer ses œuvres. »