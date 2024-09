Découvrez la programmation complète du Monte-Carlo Jazz Festival 2024

Il se déroulera du 20 novembre au 1er décembre au sein du prestigieux Opéra Garnier de Monte-Carlo.

C’est le grand rendez-vous des amateurs de musique : le Monte-Carlo Jazz Festival est de retour en Principauté. Et pour cette nouvelle édition, il y aura du jazz pour tous les goûts : de la tradition aux sonorités plus contemporaines.

Histoire d’inaugurer le 18e Monte-Carlo Jazz Festival en beauté, les talents de l’Académie Rainier III offriront un concert de qualité. Une soirée de légende attendra ensuite les participants, le jeudi 21 novembre, avec le Count Bassie Orchestra, à l’origine du style Kansas City et le Dal Sasso Big Band qui rendra hommage à Chick Corea.

Le lendemain, la chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater et le saxophoniste Stefano di Battista seront réunis sur la même date pour le plus grand plaisir du public. Ensuite, c’est un voyage sensuel qui les attend grâce aux grandes voix d’Ayo et de la capverdienne Mayra Andrade.

Le cinéma aura également sa place puisque le film Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle sera projeté lors d’un ciné-concert de Whiplash, réalisé par Damien Chazelle.

Le mercredi 27 novembre, la pop-funk du groupe britannique Level 42 et le trio 100% jazz londonien Emile Londonien seront aussi de la partie. Suivront les rythmes cubains de Cinemafunk et l’afrobeat de Seun Kuti.

Il faudra ensuite être prêt à accueillir la rencontre instrumentale de M et Thibault Cauvin, avec les cordes de l’harpiste-chanteuse Sophye Soliveau. Sans oublier les deux voix charismatiques de Stella Cole, tout droit sortie de Tik Tok et du crooner Mario Biondi.

Tous ces concerts live seront complétés de Before et After dans la rotonde du Casino Monte-Carlo, spécialement aménagée pour cette occasion très spéciale.

Les places sont à réserver en ligne sur le site de la Société des Bains de Mer.