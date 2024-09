Scopri il programma completo del Monte-Carlo Jazz Festival 2024

L’evento si terrà dal 20 novembre al 1° dicembre presso la prestigiosa Opéra Garnier di Monte-Carlo.

Appuntamento per tutti gli amanti della musica: il Monte-Carlo Jazz Festival torna nel Principato. Nell’edizione di quest’anno c’è jazz per tutti i gusti, da quello tradizionale a quello più contemporaneo.

Pubblicità

Per inaugurare in grande stile il 18° Monte-Carlo Jazz Festival, i talentuosi studenti dell’Académie Rainier III terranno un concerto di altissimo livello. Giovedì 21 novembre, è in programma una serata leggendaria con la Count Basie Orchestra, ideatrice dello stile Kansas City, e la Dal Sasso Big Band che renderà omaggio a Chick Corea.

Il giorno successivo, la cantante jazz Dee Dee Bridgewater e il sassofonista Stefano di Battista si esibiranno lo stesso giorno per la gioia del pubblico. A seguire, le grandi voci di Ayo e della cantante capoverdiana Mayra Andrade vi condurranno in un viaggio sensuale.

Anche il cinema avrà il suo posto: il film Ascensore per il patibolo di Louis Malle sarà proiettato in occasione di un film-concerto di Whiplash, diretto da Damien Chazelle.

Mercoledì 27 novembre, sono in programma anche il pop-funk del gruppo britannico Level 42 e il trio jazz 100% londinese Emile Londonien. Seguiranno i ritmi cubani di Cinemafunk e l’afrobeat di Seun Kuti.

Preparatevi poi all’incontro strumentale di M e Thibault Cauvin, con gli archi dell’arpista-cantante Sophye Soliveau. Senza dimenticare le due voci carismatiche di Stella Cole, direttamente da TikTok, e del crooner Mario Biondi.

Tutti i concerti dal vivo saranno accompagnati da sessioni Before and After nella rotonda del Casinò di Monte-Carlo, appositamente allestita per questa occasione molto speciale.

Prenotate il vostro posto sul sito della Société des Bains de Mer.