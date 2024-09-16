Знакомимся с полной программой Джазового фестиваля в Монте-Карло 2024 года

Фестиваль пройдёт с 20 ноября по 1 декабря в престижной Опере Гарнье Монте-Карло.

Это важное событие для всех любителей музыки: Monte-Carlo Jazz Festival возвращается в Княжество. В этом году – джаз на любой вкус, от традиционного до более современного.

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Торжественно открыть 18-й Monte-Carlo Jazz Festival посчастливилось воспитанникам Академии Ренье III. В четверг, 21 ноября, зрителей ожидает легендарный вечер с Count Bassie Orchestra, основоположником стиля Kansas City, и Dal Sasso Big Band, который воздаст честь Чику Кореа.

На следующий день публику порадуют джазовая певица Ди Ди Бриджуотер и саксофонист Стефано ди Баттиста. Затем чарующие голоса Айо и Майры Андрад из Кабо-Верде унесут публику в сентиментальное путешествие.

На фестивале будет место и кинематографу: фильм «Лифт на эшафот» режиссёра Луи Малль будет показан в ходе киноконцерта Whiplash, поставленного Дамьеном Шазель.

В среду, 27 ноября, нас ждёт вечер в стиле поп-фанк с британской группой Level 42 и трио Emile Londonien в чисто лондонских джазовых традициях. Их сменят кубинские ритмы группы Cinemafunk и афробит Сёна Кути.

Программу продолжит инструментальная встреча М и Тибо Ковена и арфистка-вокалистка Софи Соливо. На фестивале также выступят два харизматичных вокала – дитя Тик-Тока Стелла Коул и крунер Марио Бионди.

В программе предусмотрены выступления до и после живых концертов, в ротонде Казино Монте-Карло, специально оборудованной по такому случаю.

Места можно забронировать онлайн на сайте Société des Bains de Mer.