Transavia annonce une nouvelle ligne vers l’Afrique du Nord depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur 

Il faudra encore patienter quelques semaines avant d’en profiter tout l’hiver.

La filiale low-cost du Groupe Air France-KLM vent de renforcer son offre depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur pour la saison hivernale en proposant un nouveau vol direct vers l’Algérie, plus précisément dans la capitale Alger.

Publicité

À compter du 27 octobre 2024, il sera donc possible de monter dans un avion Transavia pour faire Nice-Alger à partir de 49€ l’aller simple. En ce qui concerne la fréquence des vols, la compagnie aérienne prévoit deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches.

Le Prince Albert II en visite historique à Roumoules pour célébrer les 50 ans du centre émetteur de Radio Monte-Carlo

L’ouverture de cette nouvelle liaison aérienne répond à « la forte demande de la clientèle désireuse de profiter d’une offre low cost pour partir en vacances et rejoindre famille et amis en Algérie ». Désormais, la compagnie permet de rejoindre l’Algérie au départ de huit villes françaises. En plus de Nice, il y a Paris-Orly, Nantes, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Toulouse et Marseille.

Et afin de préparer ses vacances au plus vite, les billets sont dès à présent disponibles à la vente sur le site de Transavia.