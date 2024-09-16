Transavia запускает новый прямой рейс из Ниццы в Алжир

Всего через несколько недель вы сможете воспользоваться этим маршрутом и наслаждаться полетами всю зиму.

Бюджетная авиакомпания группы Air France-KLM Transavia расширяет свои направления на зимний сезон 2024-2025 и запускает новый прямой рейс из Ниццы в Алжир. Теперь путешественники смогут быстро и удобно добраться до столицы Алжира.

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С 27 октября 2024 года пассажиры Transavia смогут летать из Ниццы в Алжир по цене от 49 евро в одну сторону. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

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Новый маршрут стал ответом на «высокий спрос со стороны клиентов, которые хотят воспользоваться бюджетным предложением для отдыха или посещения семьи и друзей в Алжире». С запуском нового маршрута Transavia теперь предлагает рейсы в Алжир из восьми французских городов, включая Париж-Орли, Нант, Лион, Монпелье, Страсбург, Тулузу и Марсель. Это делает авиакомпанию одним из лидеров по количеству рейсов из Франции в Алжир.

Билеты на новые рейсы уже доступны для покупки на сайте Transavia, так что у вас есть возможность заранее спланировать свой отпуск и успеть приобрести билеты по выгодной цене.