Князь Альбер II и княгиня Шарлен торжественно открыли новое здание Колледжа им. Карла III

Церемония началась с открытия мемориальной доски в присутствии архиепископа Монако Доминика-Мари Давида и представителей властей. После этого Князь и Княгиня осмотрели новое здание колледжа, посетив столовую, амфитеатр и несколько учебных классов. © Эрик Матон/Княжеский дворец

В четверг, 12 сентября, в Монако торжественно открыли новое здание средней школы — Колледж им. Карла III — современное учебное заведение, которое стало символом стремления Княжества к развитию образования. На церемонии присутствовали Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и другие почетные гости, включая государственного министра Дидье Гийома, который подчеркнул особую значимость этого события для Монако.

Открытие нового Колледжа им. Карла III стало значимым событием для Княжества. Это современное и впечатляющее учебное заведение, настоящий образец архитектуры и образования, демонстрирует стремление властей Монако сделать образование одним из приоритетных направлений.

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«Не каждый день мы открываем новую школу», — сказал в своей речи государственный министр. Этот колледж — результат пяти лет проектирования и восьми лет строительства, чтобы достичь самых высоких технических и экологических стандартов.

Современная многофункциональная учебная среда

Колледж им. Карла III рассчитан на 1 200 — 1 500 учащихся и предлагает инновационный подход к обучению, используя современные технологии и гибкую организацию классов. Здесь студенты не только получают академические знания, но и развивают критическое мышление и объективность.

На территории площадью 23 805 м², сертифицированной по высоким экологическим стандартам, созданы комфортные условия для учеников и преподавателей. Колледж оснащен всем необходимым: гимнастическим залом, плавательным бассейном, амфитеатром на 300 мест и современной медиатекой, что позволяет гармонично сочетать обучение, культуру и спорт.

«Мы постарались создать пространство, которое служит не только учебным, но и культурным и спортивным целям, соответствуя гуманистическим традициям. Универсальность и уют — главные черты этой образовательной среды. Средняя школа — это не просто место для учебы, а пространство для полноценной жизни», — отметил государственный министр.

Архитектурные и технические решения

Колледж им. Карла III, расположенный на узком участке длиной 250 метров, потребовал креативного архитектурного подхода. Стальной каркас весом 1 300 тонн с использованием более 40 000 болтов впечатляют своими масштабами и демонстрируют уровень сложности проекта. Архитекторы Кристиан Куро (Christian Curau) и Франсуа Лаллеманд (François Lallemand) сумели создать удобное и просторное здание, несмотря на ограниченные условия плотной городской застройки.

Школа также обустроена зелеными пешеходными дорожками, что подчеркивает её стремление к экологичности и созданию комфортных условий для учеников и преподавателей.

Основные ценности: образование и развитие гражданской позиции

Новый колледж — это не просто место для учебы. Здесь ученики могут не только получать знания, но и развивать свои личные качества, погружаться в мир культуры и заниматься спортом.

Колледж оснащён скалодромом площадью 67 м² и разнообразными спортивными сооружениями, которые соответствуют спортивным традициям Монако. Медиатека, художественные и музыкальные классы вдохновляют на творческое и интеллектуальное развитие.

«Сегодня, когда мы все больше времени проводим, уткнувшись в экраны телефонов, важно задуматься о нашей зависимости от гаджетов. Да, цифровые технологии — это шаг вперёд, но спорт, искусство и культура не менее важны.

Здесь у ребят есть всё необходимое, чтобы отвлечься от экранов и найти себе интересные занятия. Как говорят, образование — это способ пробудить любопытство. Так что, дорогие ученики Колледжа им. Карла III, будьте пытливы и не бойтесь узнавать новое», — подытожил Дидье Гийом.

Фото: Эрик Матон/ Княжеский дворец/ Правительство Монако

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