900 монегасков собрались вокруг Князя Альбера II и Княгини Шарлен на традиционном пикнике U Cavagnëtu

Традиционный пикник прошел в парке им. Принцессы Антуанетты.

Это событие, организованное Мэрией Монако в субботу, 7 сентября, официально ознаменовало начало нового учебного года и завершение летнего сезона. Для Князя Альбера II, Княгини Шарлен и их детей — Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы — это был прекрасный повод провести время в кругу большой монегасской семьи свежем воздухе.

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Праздник, организованный исключительно для граждан Монако, начался с выступления коллектива фольклорного танца «паладьен», за которым последовала месса под открытым небом. Богослужение провел монсеньор Доминик-Мари Давид, а хор U Cantin d’A Roca исполнил несколько традиционных монегасских песен.

© Мэрия Монако / Ed Wright Images

Собравшиеся под сенью оливковых деревьев смогли насладиться разнообразными угощениями, среди которых были сокка, барбекю, батончики, мороженое, традиционный монегасский фугас и другие местные деликатесы, дополненные пикниковыми корзинами «cavagnëtu». Одним из особых блюд стала треска во фритюре, популярное угощение Лигурии, приготовленное в рамках сотрудничества с итальянским городом-побратимом Дольчеаква.

В этом году среди нововведений были грандиозный бал на спортивной площадке и детский мастер-класс по изготовлению пикниковых корзин, которые добавили особый колорит и привлекли внимание юных участников.

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За музыкальное сопровождение вечера отвечали джазовый квартет под руководством Лионеля Водано, преподавателя Академии Ренье III, и хор U Cantin d’A Roca, создававшие праздничное настроение своими выступлениями на аллеях парка.