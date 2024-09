900 Monégasques rassemblés autour du Prince Albert II et de la Princesse Charlène pour le pique-nique U Cavagnëtu

Comme chaque année, il avait lieu dans le Parc Princesse Antoinette.

C’est officiellement la rentrée ainsi que la fin de l’été et pour marquer le coup, la Mairie de Monaco a organisé le traditionnel pique-nique des Monégasques U Cavagnëtu, ce samedi 7 septembre 2024. L’occasion pour le Prince Albert II, Charlène de Monaco et leurs jumeaux, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de profiter d’une sortie en famille.

La soirée réservée aux citoyens monégasques a débuté par un spectacle des danseuses de « La Palladienne », puis s’est tenue une messe en plein air, célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David en présence de la chorale U Cantin d’A Roca qui a offert plusieurs chants traditionnels aux participants.

Sous les oliviers, ils ont pu déguster de la socca, des barbecues, des bars, des glaces, de la fougasse monégasque et autres gourmandises en complément du « cavagnëtu » (panier pique-nique). Des beignets à la morue, spécialité de la région de la Ligurie, étaient également cuisinés sur place, dans le cadre du jumelage avec la ville de Dolceacqua.

Parmi les nouveautés de cette année, on comptait un grand bal qui se tenait sur le terrain omnisports et une fabrication de petits paniers à pique-nique spécialement organisée pour les enfants.

L’ambiance était au rendez-vous grâce au Quartet de Jazz mené par Lionel Vaudano, professeur à l’Académie Rainier III ainsi que par la chorale d’U Cantin d’A Roca qui paradait dans les allées du parc.