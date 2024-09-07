Полная программа 29-х Дней европейского наследия в Монако

В общей сложности, 46 объектов будут открыты для публики в этот особенный день.

15 сентября в Монако пройдут 29-е Дни европейского наследия под девизом «Дороги, сети и связи». Это уникальная возможность для жителей и гостей Княжества узнать больше о культурном богатстве и исторических памятниках страны.

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Все памятники и учреждения Монако, включая Мэрию и несколько муниципальных объектов, примут участие в этом событии и откроют свои двери для посетителей. Мэрия будет доступна для посещения с 10 утра до 5 вечера. Гости смогут побывать в Зале бракосочетаний, увидеть новый Зал Совета, а также насладиться концертами хора U Cantin d’A Roca и посмотреть выставку редких документов из коллекции наследия Медиатеки.

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Академия Ренье III предложит экскурсии по своим помещениям, доступ на репетиции духового оркестра Людовика Талларико (Ludovic Tallarico), а также посещение мастерской по изготовлению скрипок. В течение всего дня преподаватели будут демонстрировать свои инструменты и общаться с посетителями.

Высшая школа изобразительных искусств также будет открыта с 10 утра до 5 вечера и представит выставку Garden Club #4 «Danses du regard. Танец заставляет меня видеть, что видеть — это танец». Кроме того, посетители смогут присоединиться к экскурсиям с гидом по ботаническому центру Экзотического сада, которые будут проходить с 10 утра до 2 часов дня.

Океанографический музей открыт для всех

Океанографический музей Монако, богатый культурным и научным наследием, примет участие в Днях европейского наследия, организовав часовые экскурсии на тему «Пути морских сообщений». В честь этого события музей предлагает специальные скидки на билеты: взрослые смогут посетить его за 9 евро вместо 19, а дети (от 4 до 17 лет) — за 6 евро вместо 12.

Полный список мест, открытых для посещения, можно найти на странице Дней европейского наследия.