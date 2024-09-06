Новый учебный год под знаком инклюзивности

Лионель Беффр, советник правительства и Министр внутренних дел, и Жан-Филипп Венси, глава Дирекции по национальному образованию, молодежи и спорту © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

В своих выступлениях Лионель Беффр и Жан-Филипп Венси сделали упор на модель инклюзивности, которую они будут развивать в Княжестве, и презентовали новый коллеж Карла III.

Новый учебный год начался и для преподавательского состава. Советник правительства и Министр внутренних дел Лионель Беффр открыл традиционную пресс-конференцию по случаю нового учебного года на весёлой нотке: «Для меня это первый учебный год».

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Во своём вступительном слове Лионель Беффр ясно выделил аспект инклюзивности монакского образования. Он упомянул особые классы для молодых спортсменов, а также новые меры, направленные на учеников-инвалидов. В заключение он заявил, что «этот новый учебный год был тщательно подготовлен со стремлением сделать всё, чтобы учащиеся занимались в максимально комфортабельной среде, удовлетворяющей педагогическим целям преподавательского состава».

Жан-Филипп Венси: «школа – не просто учёба, это совместная учёба»

Для Жана-Филиппа Венси это тоже новый учебный год, но уже не как для преподавателя, а как для главы Дирекции по национальному образованию, молодежи и спорту.

Для 5 694 учащихся Княжества Жан-Филипп Венси намерен придерживаться «определённой последовательности» в политике, принятой его предшественниками, потому что, по его словам, «образование – это долгосрочная политика». Он неоднократно подчеркнул, что его приоритет – способствовать «счастью в учёбе».

Воодушевившись изречением Филиппа Мерие, о том, что «школа – не просто учёба, это совместная учёба», он видит обучение в коллективе и благодаря коллективу и утверждает, что «полон проектов на новый учебный год».

Он проповедует инклюзивный подход: «Жить вместе, вместе учиться и адаптироваться», уточняя, что необходимо «индивидуально подходить к каждому учащемуся», чтобы построить «доступную для всех школу, в которой будет место каждому». Он подчеркнул, что дело не в том, чтобы учащиеся «с особыми потребностями приспосабливались сами, а чтобы весь класс работал сообща».

Новые советники правительства

Культура – краеугольный камень монакского образования – занимает центральное место. На новый учебный год намечено около 200 культурных мероприятий. Среди них – 60 школьных путешествий, частично финансированных правительством, а также встречи с такими видными лицами, как Юго Дюминиль-Копен, математик и лауреат Фильдсовской премии, Дидье Келоз, астроном и лауреат Нобелевской премии по физике, а также Джаили Амаду Амаль, писательница и лауреат Премии Гонкур среди лицеистов.

Цифровые технологии в умеренных дозах

Что касается цифровых технологий, Жан-Филипп Венси ратует за «умеренное пользование цифровыми средствами». Он считает, что взрослые должны сделать «реальность интереснее виртуальности», а цифровые технологии должны использоваться «только если они приносят пользу, в противном случае лучше вернуться к карандашам».

Однако цифровые технологии широко представлены в новом коллеже Карла III, который располагает 2 400 компьютерами, потребовавшими существенных инвестиций. Каждая учебная аудитория оборудована интерактивными цифровыми экранами, встроенными в классную доску.

Кроме того, пока полный запрет мобильных телефонов в школе ещё не предусмотрен, их использование всё-таки запрещено.

Новый с иголочки коллеж

Новый бассейн со временем заменит бассейн «Annonciade» © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Новый учебный год ознаменовался открытием нового коллежа Карла III, намного более просторного, чем старое здание на авеню Аннонсиад. Он занимает 23 805 м² на 12-и этажах и располагает современным оборудованием и разнообразными помещениями, позволяющими учащимся заниматься внутри различными видами деятельности.

Судите сами о потенциале коллежа Карла III: четыре двора для перемен – два на первом этаже для 5 и 6 классов и два на седьмом этаже для 4 и 3 классов; столовая самообслуживания на 400 мест; бассейн 25 на 20 метров; спортивный центр на 1 000 м²; информационный центр и амфитеатр на 270 мест, каждое из которых оборудовано планшетом и электрической розеткой.

Двор для 4 и 3 классов открывает захватывающий вид на княжеский дворец и квартал Фонвьей © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)