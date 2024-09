Une rentrée scolaire 2024, sous le signe de l’inclusivité

Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et Jean-Philippe Vinci, Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ont tous deux pris la parole © Monaco Tribune / Théo Briand

Lionel Beffre et Jean-Philippe Vinci ont tous deux insisté dans leur discours sur le modèle d’inclusivité qu’ils souhaitent développer en Principauté avant de présenter le nouveau collège Charles III.

C’est aussi la rentrée pour la nouvelle équipe éducative. Lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, le nouveau Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Lionel Beffre, a ouvert la conférence avec un peu d’humour : « C’est aussi pour moi la première rentrée. »

Lors de son discours inaugural, Lionel Beffre a largement mis en avant l’aspect inclusif de l’éducation monégasque. Il a évoqué les classes aménagées pour les jeunes sportifs ainsi que les dispositifs mis en place pour les élèves en situation de handicap. En conclusion, il a déclaré que « cette rentrée avait été préparée avec minutie et avec la volonté de tout faire pour que les élèves soient dans un espace qui soit le plus confortable possible et le plus satisfaisant pour que s’exerce la pédagogie des enseignants. »

Jean-Philippe Vinci, « l’école ce n’est pas seulement apprendre, c’est apprendre ensemble »

Pour Jean-Philippe Vinci aussi, c’est une rentrée, non plus en tant que professeur mais en tant que nouveau Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Pour les 5 694 élèves que compte la Principauté, Jean-Philippe Vinci entend mener une « certaine continuité » avec les politiques mises en place par ses prédécesseurs, car, selon lui, « les politiques éducatives s’inscrivent dans le temps long. » Il a souligné à plusieurs reprises que sa priorité serait de favoriser « le bonheur d’apprendre. »

Inspiré par la maxime de Philippe Meirieu : « l’école ce n’est pas seulement apprendre, c’est apprendre ensemble », il envisage un apprentissage qui se fasse avec les autres, mais aussi grâce aux autres, et affirme avoir déjà « plein de projets pour l’année prochaine. »

Il prône une approche inclusive : « Vivre ensemble, apprendre ensemble et s’adapter » précisant qu’il est nécessaire d’ « accueillir et accompagner chaque élève individuellement » pour bâtir « une école accessible à tous où chacun a sa place. » Il souligne que ce ne sont pas les élèves avec des « besoins particuliers qui doivent s’adapter seuls, mais bien toute la classe qui doit travailler ensemble. »

La culture, pilier de l’éducation monégasque, occupe une place centrale avec 200 activités culturelles prévues cette année. Parmi elles, 60 voyages scolaires, en partie pris en charge par le Gouvernement, ainsi que des rencontres avec des personnalités telles qu’Hugo Duminil-Copin, mathématicien et médaillé Fields, Didier Queloz, astronome et Prix Nobel de physique, et Djaïli Amadou Amal, écrivaine et lauréate du Prix Goncourt des lycéens.

Le numérique en usage raisonné

Concernant le numérique, Jean-Philippe Vinci prône « un usage raisonné du numérique. » Il considère qu’il appartient aux adultes de rendre « le réel plus intéressant que le virtuel », et estime que le numérique ne doit être utilisé « que s’il apporte quelque chose, sinon autant rester au crayon. »

Cependant, le numérique a toute sa place dans le nouveau collège Charles III, qui dispose de 2 400 ordinateurs et représente un investissement significatif. Chaque salle de classe est équipée d’un écran numérique interactif (ENI) intégré au tableau.

Par ailleurs, si l’interdiction totale des téléphones n’est pas encore prévue, l’usage du téléphone reste, lui, interdit.

Un nouveau collège flambant neuf

La nouvelle piscine devrait à terme remplacer celle de l’Annonciade © Monaco Tribune / Théo Briand

Cette rentrée marque aussi l’ouverture d’un tout nouveau collège Charles III, beaucoup plus spacieux que l’ancien bâtiment de l’avenue de l’Annonciade. S’étendant sur 23 805 m² et 12 niveaux, le collège comprend des équipements modernes et des espaces variés permettant aux élèves de s’adonner à leurs activités sans sortir du nouveau collège.

Pêle-mêle, un échantillon de l’incroyable offre que propose le collège Charles III : quatre cours de récréation, deux au rez-de-chaussée pour les 6èmes et 5èmes, et deux autres au sommet du bâtiment, au 7ème étage, pour les 4èmes et 3èmes ; un self de 400 places ; une piscine de 25 mètres de long et 20 mètres de large ; un gymnase de 1000 m², un CDI et un amphithéâtre de 270 places, chacune équipée d’une tablette et d’une prise.

La cour des 4èmes et 3èmes offre une vue imprenable sur le Palais princier et le qaurtier de Fontvieille © Monaco Tribune / Théo Briand