Qui sont les nouveaux Conseillers de Gouvernement ?

Autour de Didier Guillaume, Ministre d’Etat, Céline Caron-Dagioni et Isabelle Berro-Amadéï. Au deuxième rang, Lionel Beffre, Christophe Robino et Pierre-André Chiappori © Frédéric Nebinger - Direction de la Communication

Le nouveau Ministre d’État Didier Guillaume a pris ses fonctions le 2 septembre dernier.

C’est acté, le nouveau Gouvernement princier fait sa rentrée et se réunira pour la première fois le 11 septembre prochain. Ils sont cinq Conseillers de Gouvernement, deux femmes et trois hommes, en plus du Ministre d’Etat. Tous nommés par le Prince Albert II, certains sont nouveaux au sein du Gouvernement quand d’autres ont été reconduits dans leurs fonctions. Voici les six visages du Gouvernement :

1. Didier Guillaume – Ministre d’État

Nouveau Ministre d’État, Didier Guillaume remplace Pierre Dartout. Il a pour mission de coordonner l’action du gouvernement et de mettre en œuvre les décisions prises par le Prince Albert II.

Ancien ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume a également occupé diverses fonctions publiques, dont celles de sénateur de la Drôme, Président du Conseil général de ce département et premier Vice-Président du Sénat.

Premier discours pour le nouveau Ministre d’État Didier Guillaume : Monaco doit être « une puissance éthique »

2. Lionel Beffre – Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur

Lionel Beffre est chargé de la sécurité publique, de l’instruction des dossiers de demande de carte de séjour, de la sécurité civile, de l’éducation, de la jeunesse et sports, de la culture, de la recherche, des relations avec les cultes, des relations avec la Mairie, de la coordination de l’organisation des manifestations et de la sécurité numérique.

Il succède à Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur depuis neuf ans. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Ecole nationale d’administration, Lionel Beffre a débuté sa carrière en tant que préfet de l’Eure-et-Loir, des Pyrénées-Atlantiques ou encore du Lot-et-Garonne.

Par la suite, il est devenu haut-commissaire de la République en Polynésie française, Préfet de l’Isère puis de la Seine-et-Marne avant d’être dernièrement directeur de cabinet du ministre chargé des outre-mer. Lionel Beffre a également fait partie du cabinet de Nicolas Sarkozy et a été chef de cabinet de Dominique de Villepin dans les années 2000.

3. Pierre-André Chiappori – Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie

Pierre-André Chiappori est chargé du budget, de la trésorerie, de l’économie, du commerce, du contrôle des circuits financiers, du tourisme, du logement, du domaine de l’État, du contrôle des jeux, de l’innovation et des nouvelles technologies et enfin des services à caractère commercial.

Économiste de renommée internationale, diplômé de l’École Normale Supérieure, agrégé de mathématiques et Docteur en sciences économiques, il a été nommé Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie en mars 2024. Il succède à Marco Piccinini.

Il entame sa carrière en tant qu’enseignant en France, puis à l’internationale en qualité de professeur d’économie à l’Université de Chicago. En 2005, il rejoint la Columbia University à New York. Au cours de sa carrière, M. Chappiori est élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 2017 puis décoré des insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2023. En 2011, il devient président du Conseil Scientifique de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) et de l’International Advisory Board de l’Université Internationale de Monaco.

Pierre-André Chiappori : « Il faut réfléchir à tout ce qui peut rendre Monaco attractif »

4. Christophe Robino – Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

Christophe Robino est chargé de l’emploi, des relations du travail, de la médecine du travail, des assurances sociales du secteur privé et du secteur public, de la santé publique, de l’action sociale et de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est à ce poste depuis avril 2022. Médecin de formation, spécialiste en Néphrologie et en Réanimation Médicale, il était chef de service au Centre Hospitalier Princesse Grace jusqu’à sa prise de fonction. Christophe Robino a également été Vice-Président de l’Ordre des Médecins de Monaco et a siégé au Conseil national, d’abord à la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, puis comme Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses.

Christophe Robino : « je souhaite redonner une vraie place à la médecine de ville »

5. Céline Caron-Dagioni – Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme

Céline Caron-Dagioni est chargée de l’équipements publics, de l’urbanisme, des constructions immobilières, de l’environnement, des aménagements urbains, des espaces verts et du cadre de vie, de l’entretien du domaine de l’État, des transports terrestres, maritimes et aériens et du contrôle des concessions de service public.

Elle continue dans son rôle de Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme pour lequel elle a été nommée en août 2021, succédant à Marie-Pierre Gramaglia. Titulaire d’une maîtrise de Sciences économiques et d’un DESS de commerce international et un Master of science à la Staffordshire University, Céline Caron-Dagioni est entrée à la direction des services fiscaux comme chargée de mission de 2001 à 2010. Elle a ensuite travaillé, à partir de 2011, en tant que secrétaire en chef du département des Relations extérieures, avant d’être nommée secrétaire générale du département des Affaires sociales et de la Santé, pour ensuite devenir présidente déléguée de l’IM2S en 2012. De 2018 à 2021, elle était détachée auprès de l’Institut Océanographique en tant que secrétaire générale.

6. Isabelle Berro-Amadeï – Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération

Isabelle Berro-Amadeï est chargée des immunités, de la gestion diplomatique et des affaires consulaires, des affaires européennes, des affaires internationales et multilatérales et de l’environnement international.

Elle est en fonction depuis janvier 2022. Experte en droit international et ancienne Présidente de Section à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Isabelle Berro-Amadeï a débuté son parcours professionnel diplomatique en août 2016 en qualité d’Ambassadeur de Monaco en Allemagne, en Autriche, en Pologne et auprès des organismes internationaux ayant leur siège à Vienne. Avant de prendre son poste de Conseiller de Gouvernement, elle était Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès du Roi des Belges.

Isabelle Berro-Amadeï : « Monaco s’attèlera à maintenir un partenariat avec l’Europe malgré la suspension des négociations »