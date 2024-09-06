Портреты членов нового кабинета Правительства страны

Вокруг нового государственного министра Дидье Гийома объединились Селин Карон-Даджиони и Изабель Берро-Амадеи. Во втором ряду: Лионель Беффр, Кристоф Робино и Пьер-Андре Кьяппори. © Фредерик Небенже – Управление по связям с общественностью

Новый государственный министр Дидье Гийом вступил в должность 2 сентября.

Новое правительство, сформированное по указу Князя Альбера II, приступило к своим обязанностям и проведет свое первое заседание 11 сентября. В его состав, помимо государственного министра, вошли пять советников: две женщины и трое мужчин. Среди них есть и новые лица, и те, кто уже занимал эти посты ранее. Предлагаем вам познакомиться поближе с шестью новыми членами правительства.

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1. Дидье Гийом — Государственный министр

Дидье Гийом недавно занял пост государственного министра, сменив Пьера Дарту. Его основная задача — координировать работу правительства и воплощать в жизнь решения, принятые Князем Альбером II.

Ранее Дилье Гийом был министром сельского хозяйства и продовольствия Франции, а также занимал различные государственные должности, такие как сенатор от департамента Дром, председатель Генерального совета этого региона и первый вице-председатель Сената.

В присутствии Князя Альбера II и Княгини Шарлен Дидье Гийом официально вступил в должность Государственного министра Монако

2. Лионель Беффр — Правительственный советник и министр внутренних дел

Лионель Беффр — ключевая фигура, отвечающая за обеспечение общественной безопасности, обработку заявлений на получение вида на жительство, гражданскую защиту, а также за сферы образования, молодежи и спорта, культуры, научных исследований, взаимодействие с религиозными конфессиями и мэрией. Он координирует организацию общественных мероприятий и обеспечивает безопасность в цифровом пространстве.

На этом посту он сменил Патриса Селларио, который занимал эту должность последние девять лет. Лионель Беффр имеет богатый опыт в сфере государственной службы: выпускник престижного Парижского института политических исследований и Национальной школы администрации, он ранее занимал посты префекта департаментов Эр и Луар, Атлантические Пиренеи и Ло и Гаронна.

В дальнейшем он работал Верховным комиссаром Республики во Французской Полинезии, был префектом департаментов Изер и Сена и Марна, а также возглавлял аппарат министра по делам заморских территорий Франции. В своей карьере он также был членом кабинета Николя Саркози и возглавлял аппарат Доминика де Вильпена в 2000-х годах.

3. Пьер-Андре Кьяппори — Правительственный советник и министр финансов и экономики

Пьер-Андре Кьяппори отвечает за широкий круг вопросов, связанных с финансами и экономикой. В его компетенции находятся управление бюджетом, казначейство, экономика, торговля, финансовый контроль, а также туризм, жилье, государственная собственность, контроль за азартными играми, инновации, новые технологии и коммерческие услуги.

Пьер-Андре Кьяппори — всемирно признанный экономист, выпускник Высшей нормальной школы, обладающий степенью по математике и докторской степенью по экономике. В марте 2024 года он был назначен на пост правительственного советника-министра финансов и экономики, сменив Марко Пиччинини.

Его карьера началась с преподавания во Франции, а затем он стал профессором экономики в Чикагском университете, после чего переехал в Колумбийский университет в Нью-Йорке. В 2017 году он был избран в Академию моральных и политических наук, а в 2023 году удостоен звания Кавалера Ордена Меритов. В 2011 году он возглавил Научный совет Монегасского института статистики и экономических исследований (IMSEE) и Международный консультативный совет Международного университета Монако.

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4. Кристоф Робино — Правительственный советник и министр по вопросам социальной политики и здравоохранения

Кристоф Робино, правительственный советник министра по социальным вопросам и здравоохранению, занимается вопросами занятости, трудовых отношений, медицины труда, социального страхования в частном и государственном секторах, общественного здравоохранения, социальной поддержки семей, а также вопросами, касающимися пожилых людей и людей с инвалидностью.

Он занимает эту должность с апреля 2022 года. Кристоф Робино — врач с образованием в области нефрологии и интенсивной терапии. До своей текущей роли он руководил отделением в больнице Принцессы Грейс. Также он был вице-президентом Медицинской ассоциации Монако и членом Национального совета, где работал в Комитете по образованию, молодежи и спорту, а затем возглавил Комитет социальной политики и прочих вопросов.

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5. Селин Карон-Даджиони — Правительственный советник и министр по вопросам инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства

Селин Карон-Даджиони занимает должность правительственного советника министра инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства. Она отвечает за управление общественными объектами, вопросы градостроительства и строительства недвижимости, охрану окружающей среды, развитие городской инфраструктуры, уход за зелеными насаждениями и улучшение качества жизни, а также за содержание государственной собственности, транспорт и контроль концессий на предоставление государственных услуг.

Селин Карон-Даджиони была назначена на эту должность в августе 2021 года, сменив на посту Мари-Пьера Грамалья. Она имеет степень магистра экономики, диплом по международной торговле и магистратуру по естественным наукам Стаффордширского университета. С 2001 по 2010 год работала менеджером проектов в налоговом департаменте, затем занимала должности главного секретаря отдела внешних связей и генерального секретаря отдела социальных вопросов и здравоохранения, а также была заместителем председателя IM2S. С 2018 по 2021 год она работала в Океанографическом институте на должности генерального секретаря.

6. Изабель Берро-Амадеи — Правительственный советник и министр по вопросам иностранных дел и международного сотрудничества

Изабель Берро-Амадеи курирует вопросы дипломатии, консульской деятельности, международных и многосторонних отношений, европейских дел и международной среды. Она занимает эту должность с января 2022 года.

Изабель Берро-Амадеи— признанный эксперт в международном праве и бывший председатель секции Европейского суда по правам человека. Свой дипломатический путь она начала в августе 2016 года, будучи послом Монако в Германии, Австрии, Польше и в международных организациях, расположенных в Вене. Перед тем, как стать правительственным советником, она работала Чрезвычайным и Полномочным Послом Монако при Короле Бельгии.

Изабель Берро-Амадеи делится своими первыми впечатлениями в новой должности