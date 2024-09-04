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В присутствии Князя Альбера II и Княгини Шарлен Дидье Гийом официально вступил в должность Государственного министра Монако

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 4 сентября 2024
дидье-гийом-княжеская-семья
Дидье Гийом принёс присягу в Княжеском дворце @ Эрик Матон / Княжеский дворец
Автор: Agathe Chéreau
- 4 сентября 2024

На новом посту перед Дидье Гийомом (Didier Guillaume) стоит задача выполнять план действий, определённый Суверенным Князем.

Назначение Дидье Гийома на должность Государственного министра состоялось 4 июля, он сменил на этом посту Пьера Дарту. Официально к своим обязанностям он приступил 2 сентября 2024 года после официальной церемонии принесения присяги в Княжеском дворце.

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Торжественное событие прошло в присутствии Князя Альбера II, Княгини Шарлен, а также Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы, которые присутствовали на церемонии подписания официальных документов.

© Эрик Матон / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Княжеский дворец

По информации из пресс-релиза Княжеского дворца, Суверенный Князь поставил перед Дидье Гийомом ряд важных задач, среди которых: «продолжение работы над энергетическим переходом и экологической трансформацией города, пересмотр городского планирования и транспортной системы, адаптация политики общественной безопасности к новым вызовам, укрепление международных позиций Монако и корректировка экономической и бюджетной политики с учетом будущих финансовых задач».

© Эрик Матон / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Княжеский дворец

До назначения на пост государственного министра Монако Дидье Гийом занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Франции и имел значительный опыт работы в государственных органах, включая должности сенатора от департамента Дром, первого вице-председателя Сената и председателя Генерального совета департамента Дрома.

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