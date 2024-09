Sous les yeux du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, M. Didier Guillaume, nouveau Ministre d’État, prend officiellement ses fonctions

M. Didier Guillaume aura la tâche de suivre la feuille de route remise par le Prince Souverain.

Nommé Ministre d’État de la Principauté à la suite de M. Pierre Dartout, le 4 juillet dernier, et entré en fonction le 2 septembre 2024, Didier Guillaume a prêté serment au Palais princier.

Un moment solennel qui s’est déroulé en présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et des Enfants princiers, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella qui ont observé attentivement le nouveau Ministre d’Etat signer les documents.

© Eric Mathon / Palais princier

© Eric Mathon / Palais princier

Dans un communiqué, le Palais princier précise que le Souverain a remis une feuille de route à Didier Guillaume. Celle-ci s’articulerait autour des objectifs suivants : « poursuivre la transition énergétique et mettre en œuvre une ‘renaturation’ de la ville, repenser l’urbanisme et la mobilité, adapter les politiques publiques de sécurité aux défis à venir, conforter la position de Monaco à l’international sur les sujets majeurs et adapter la politique économique et budgétaire aux enjeux à venir en matière de finances publiques. »

© Eric Mathon / Palais princier

© Eric Mathon / Palais princier

Ancien ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, M. Didier Guillaume a également occupé diverses fonctions publiques, dont celles de sénateur de la Drôme, premier Vice-Président du Sénat et Président du Conseil général de ce département.