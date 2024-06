M. Didier Guillaume officiellement désigné comme nouveau ministre d’État

C’est officiel, à compter du 2 septembre 2024, M. Didier Guillaume succèdera à M. Pierre Dartout en tant que ministre d’État de la Principauté.

Le 19 mai dernier, La Tribune du Dimanche avait indiqué que l’Elysée aurait difficilement donné son accord quant à la demande du Gouvernement Princier. « L’Élysée a accepté à contrecœur la demande du Palais Princier de Monaco de désigner Didier Guillaume, 65 ans, comme ministre d’État de la Principauté. Le choix de l’ancien sénateur de la Drôme et ministre de l’Agriculture est une surprise. Le favori était Patrick Strzoda, ex-directeur de cabinet du président de la République » indiquait l’hebdomadaire.

Ancien ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, M. Didier Guillaume a également occupé diverses fonctions publiques, dont celles de sénateur de la Drôme, premier Vice-Président du Sénat et Président du Conseil général de ce département.

Dans le communiqué officiel du Palais, le Prince Albert II exprime sa plus sincère gratitude envers M. Pierre Dartout pour « son service exemplaire et sa grande loyauté ». Durant ses quatre années de mandat, M. Dartout a guidé la Principauté à travers la crise sanitaire tout en soutenant les objectifs de développement durable, de transition numérique, d’attractivité et de modernisation administrative.

Un hommage officiel sera rendu prochainement pour saluer les qualités et réalisations de M. Dartout, puis la succession de ce dernier se fera à la rentrée prochaine, le 2 septembre.

Jean-Philippe Vinci nommé à la tête de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports