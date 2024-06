Jean-Philippe Vinci nommé à la tête de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

À compter du 1er juillet 2024, M. Jean-Philippe Vinci prendra les rênes de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, succédant ainsi à Mme Isabelle Bonnal, qui a dirigé cette importante institution durant 13 années.

M. Vinci, agrégé de philosophie et titulaire d’un Master de Sciences Po Paris, a également été Maître de Conférences au sein de cette prestigieuse institution. Depuis 1996, il enseigne au Lycée Albert Ier. Son expérience administrative est particulièrement notable, ayant été Chargé de mission à la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pendant trois ans, en plus de ses collaborations avec l’UNESCO et le Conseil de l’Europe.

À ce jour, il est également membre du Conseil d’Administration de la Fondation Prince Pierre et du Comité de gestion du Théâtre Princesse Grace.

Le Gouvernement Princier a bien entendu exprimé sa gratitude envers Mme Isabelle Bonnal pour son dévouement et ses nombreuses contributions à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports durant toutes ces années.

Des vœux de réussite accompagnent également M. Jean-Philippe Vinci dans ses nouvelles responsabilités, reconnues comme étant d’une importance stratégique pour la Principauté.

