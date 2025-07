Deux hommes condamnés pour vols en série dans les commerces de Monaco

Le 24 juin 2025, deux hommes originaires de Géorgie ont été jugés au tribunal correctionnel de Monaco pour une série de vols commis le 25 mars dernier dans plusieurs boutiques de la Principauté.

L’un des deux prévenus, né en 1984, était absent à l’audience. Le second, né en 1976, est présent à la barre. Il est gérant de société, marié, et réside à Strasbourg.

Les faits reprochés sont nombreux. Le premier prévenu a volé deux polos bleu marine, un gilet, un parfum de la marque Tom Ford, une paire de lunettes de soleil de marque Cartier et transportait sur lui plusieurs sommes d’argent en devises différentes. Le second prévenu a pour sa part volé deux paires de chaussettes au Monte-Carlo Forever, un parfum de la marque Tom Ford à la galerie du Métropole, des produits capillaires Kérastase, un sac à dos Montblanc, ainsi qu’une paire de lunettes Cartier. À l’arrestation, il avait en sa possession 1 000 euros en espèces et 200 francs suisses.

L’un des deux a été interpellé sur la place du Casino, l’autre proche de la gare. Alertée par le personnel du Monte-Carlo Forever pour le vol de deux paires de chaussettes, la Sûreté publique a procédé au contrôle des individus. Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé de nombreux articles volés, qui correspondent aux plaintes déposées par d’autres enseignes. Les vidéos de surveillance ont confirmé leur passage coordonné dans plusieurs magasins. On y voit les deux hommes se croiser sans se parler, chacun équipé d’un AirPod dans une oreille.

Leur audition s’est révélée difficile. Pour la paire de lunettes volées, l’un des prévenus prétend les avoir trouvées sur une table, mais qu’il n’en a plus le souvenir en raison d’une consommation importante de cannabis ce jour-là. Il reconnaît tout de même les autres vols, tout en expliquant qu’il était « perché » par le cannabis. À la barre, il déclare : « Je m’excuse » et affirme qu’il possédait déjà les lunettes et le parfum. Le tribunal lui rappelle cependant qu’un objet trouvé par terre et non restitué reste un vol.

Les deux hommes ont un casier judiciaire vierge à Monaco et en France, mais ont été condamnés en France, à Grasse, pour vol.

Des « voleurs professionnels »

Le procureur souligne que les deux individus avaient été signalés dans un message de diffusion le jour même des faits. Le véhicule utilisé était inscrit en fin de surveillance judiciaire. Il indique que les prévenus sont connus dans plusieurs pays et qualifie les deux hommes de « voleurs professionnels ». Il requiert trois mois de prison ferme ainsi que la confiscation des biens non restitués. Le prévenu présent n’était pas assisté d’un avocat. Après délibération, le tribunal a reconnu les deux hommes coupables et les a condamnés chacun à trois mois d’emprisonnement ferme, assortis d’une interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant dix ans. Le tribunal a également ordonné la confiscation des biens non restitués.