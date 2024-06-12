Новым государственным министром станет Дидье Гийом

Со 2 сентября 2024 года Дидье Гийом (Didier Guillaume) сменит Пьера Дарту на посту государственного министра Княжества.

19 мая газета La Tribune du Dimanche сообщила, что Елисейскому дворцу было трудно согласиться на просьбу правительства Князя. «Елисейский дворец с неохотой принял просьбу Княжеского дворца Монако о назначении 65-летнего Дидье Гийома государственным министром страны. Выбор бывшего сенатора от департамента Дром и министра сельского хозяйства стал неожиданным. Фаворитом был бывший руководитель аппарата Президента Республики Патрик Стрзода (Patrick Strzoda)», — отмечает еженедельник.

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Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Дидье Гийом также занимал несколько важных государственных постов: он был сенатором от департамента Дром, первым вице-председателем Сената и председателем Генерального совета этого департамента.

В официальном заявлении Князь Альбер II выразил свою искреннюю благодарность Пьеру Дарту за «образцовую службу и безграничную преданность». За четыре года на этом посту г-н Дарту успешно справился с кризисом в системе здравоохранения, одновременно способствуя целям устойчивого развития, цифровизации, улучшения имиджевой привлекательности страны и модернизации администрации.

В ближайшее время будет отдана официальная дань уважения заслугам и достижениям г-на Дарту на этом посту. Его преемник вступит в должность в начале осени, 2 сентября.

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