Князь Альбер II вместе с мировыми лидерами в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии
Государь объявил о проведении военной церемонии в Монако 3 сентября, в день освобождения Княжества.
По случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии Князь Альбер II находился во Франции. В среду он посетил ряд знаковых мест, посвящённых памяти об этом событии. В четверг утром Суверенный Князь отправился в Вер-сюр-Мер для участия в официальной британской церемонии. На ней присутствовали король Карл III и королева Камилла, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, около двадцати британских ветеранов и не менее 2 000 гостей.
Во второй половине дня Государь присутствовал на международной церемонии, которую возглавил президент Франции на пляже Омаха, вместе с главами государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена. Эти церемонии дали возможность почтить память солдат союзников всех национальностей, сражавшихся за свободу.
Военная церемония в Монако
В память об освобождении Монако, которое было оккупировано сначала итальянскими, а затем немецкими войсками, Князь Альбер II решил организовать в этом году военную церемонию.
3 сентября в честь 80-летия освобождения Монако на кладбище состоится военная церемония. Суверен произнесёт речь, а монегасские, французские и американские военные подразделения отдадут соответствующие почести.