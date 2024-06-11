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Князь Альбер II вместе с мировыми лидерами в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии

Автор: Théo Briand
Опубликовано 11 июня 2024
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Князь Альбер II вместе с Брижит и Эмманюэлем Макронами в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии © Майкл Алези / Княжеский дворец
Автор: Théo Briand
- 11 июня 2024

Государь объявил о проведении военной церемонии в Монако 3 сентября, в день освобождения Княжества.

По случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии Князь Альбер II находился во Франции. В среду он посетил ряд знаковых мест, посвящённых памяти об этом событии. В четверг утром Суверенный Князь отправился в Вер-сюр-Мер для участия в официальной британской церемонии. На ней присутствовали король Карл III и королева Камилла, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, около двадцати британских ветеранов и не менее 2 000 гостей.

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Во второй половине дня Государь присутствовал на международной церемонии, которую возглавил президент Франции на пляже Омаха, вместе с главами государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена. Эти церемонии дали возможность почтить память солдат союзников всех национальностей, сражавшихся за свободу.

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Князь Альбер II с принцем Уильямом и Джастином Трюдо © Майкл Алези / Княжеский дворец
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© Майкл Алези / Княжеский дворец
князь-альбер-ii-мировые-лидеры
© Майкл Алези / Княжеский дворец

Военная церемония в Монако

В память об освобождении Монако, которое было оккупировано сначала итальянскими, а затем немецкими войсками, Князь Альбер II решил организовать в этом году военную церемонию.

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3 сентября в честь 80-летия освобождения Монако на кладбище состоится военная церемония. Суверен произнесёт речь, а монегасские, французские и американские военные подразделения отдадут соответствующие почести.

князь-альбер-ii-мировые-лидеры-речь
© Майкл Алези / Княжеский дворец