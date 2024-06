80° anniversario dello sbarco in Normandia: il Principe Alberto II insieme ai più grandi leader mondiali

Il Principe Alberto II con Brigitte ed Emmanuel Macron in occasione dell'80° anniversario dello sbarco in Normandia © Michael Alesi / Palazzo del Principe

Il Sovrano ha annunciato che il 3 settembre, giorno della liberazione del Principato, si terrà una cerimonia militare a Monaco.

In occasione dell’80° anniversario dello Sbarco in Normandia, il Principe Alberto II si è recato proprio in Normandia. Mercoledì il Sovrano ha visitato una serie di siti iconici legati allo sbarco. Giovedì, invece, il Principe Sovrano si è recato in mattinata a Ver-sur-Mer per la cerimonia ufficiale britannica. Erano presenti il re Carlo III e la regina Camilla, il presidente francese Emmanuel Macron, una ventina di veterani britannici e oltre 2.000 ospiti.

Pubblicità

Nel pomeriggio, il Sovrano ha partecipato alla cerimonia internazionale a Omaha Beach presieduta dal Presidente francese, insieme ai capi di Stato e di governo di tutto il mondo, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Le celebrazioni sono state l’occasione per commemorare il sacrificio dei soldati alleati di tutte le nazionalità che hanno combattuto per la libertà.

Il Principe Alberto II con il Principe William e Justin Trudeau © Michael Alesi / Palazzo del Principe

© Michael Alesi / Palazzo del Principe

© Michael Alesi / Palazzo del Principe

Una cerimonia militare per Monaco

Quest’anno, per commemorare la liberazione di Monaco, occupata prima dall’Italia e poi dalla Germania, il Principe Alberto II ha voluto organizzare una cerimonia militare.

Il 3 settembre, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione di Monaco, si terrà una cerimonia militare al cimitero di Monaco. Il programma prevede un discorso del Sovrano seguito dalla resa degli onori dei distaccamenti militari monegaschi, francesi e americani.