Quanto costa il soggiorno sull’unica nave di lusso ormeggiata per il Gran Premio di Monaco 2025?

Dal 21 al 26 maggio, l’EXPLORA II, l’ultima aggiunta alla flotta Explora Journeys, sarà la nave più prestigiosa del Gran Premio di Monaco. Lo yacht di lusso, attraccato a soli 150 metri dal celebre circuito, offrirà un’esperienza inedita ai suoi fortunati ospiti. Immersione completa, vista senza pari e servizio cinque stelle: ecco cosa promette questo soggiorno dai prezzi esorbitanti.

L’EXPLORA II, per la prima volta nel Principato, accoglierà i passeggeri per un’esperienza unica del Gran Premio monegasco. La nave ospita cinque spa di lusso, sei ristoranti stellati e 461 suite spettacolari: un comfort estremo per vivere tutte le emozioni nel cuore del circuito di Formula 1.

© Explora Journeys

Le tariffe per cinque notti e sei giorni partono da 11.290 € a persona per una suite classica, e salgono fino a 147.200 € per le suite più esclusive. Per i veri appassionati di sport motoristici, è possibile aggiungere un accesso VIP, con posti in Tribuna 2 o nel prestigioso Paddock Club™, per completare questa esperienza già di per sé fuori dal comune.

© Explora Journeys

Un attracco esclusivo nel Port Hercule

Alla banchina Ranieri III, l’EXPLORA II sarà l’unica imbarcazione a cui sarà concesso di attraccare durante questa particolare settimana, soprattutto grazie alle trattative di MSC Crociere. Dal 2022, infatti, la compagnia è partner mondiale della Formula 1, il che potrebbe spiegare questa opportunità assolutamente unica.

Il presidente e amministratore delegato di Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato: “L’arrivo di EXPLORA II al Gran Premio di Monaco offrirà agli appassionati un’esperienza davvero unica e di alto livello per rendere questo evento iconico ancora più speciale”.

© Explora Journeys

